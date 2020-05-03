Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Коронавирус зафиксировали в детском доме под Киевом

Коронавирус зафиксировали в детском доме под Киевом

В Киевской области, где на утро 2 мая подтверждено 747 случаев заражения коронавирусом, подтвердили COVID-19 у помощника воспитателя детского дома в селе Мокрец Броварского района. Об этом сообщили в Киевской облгосадминистрации.

Женщина заболела ОРВИ 23 апреля, 25 она обратилась к врачу. 28 апреля у больной уже наблюдалась потеря обоняния и вкуса и ее направили на ПЦР-тест. 1 мая получили положительный результат, подтверждающий заражение COVID-19.

В обладминистрации отметили, что в детском доме находятся 48 человек, в том числе 32 ребенка, 3 воспитателя, 3 помощника воспитателя, 2 повара, 1 социальный педагог, 1 врач, 1 фельдшер и 5 работников административно-хозяйственного персонала. Их состояние удовлетворительное, признаков заболевания нет. Тесты на коронавирус взяли у 32 детей и 16 взрослых.

Напомним, вспышку коронавирусной инфекции зафиксировали в общежитии в селе Петропавловская Борщаговка, что под Киевом. А в Вишневом Киевской области COVID-19 подтвердили 80 человек одного из общежитий.

Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Иран выпустит сукук для финансирования нефтегазовых проектов
Иран выпустит сукук для финансирования нефтегазовых проектов
Сценарист фильмов ужасов про куклу-убийцу Чаки покончил с собой
Сценарист фильмов ужасов про куклу-убийцу Чаки покончил с собой
Кейт Миддлтон поделилась снимками принцессы Шарлотты в честь ее дня рождения
Кейт Миддлтон поделилась снимками принцессы Шарлотты в честь ее дня
ВС Бразилии приостановил процесс выдворения венесуэльских дипломатов
ВС Бразилии приостановил процесс выдворения венесуэльских дипломатов
Девушка-механик втайне снимала порно и лишилась работы
Девушка-механик втайне снимала порно и лишилась работы
Трамп обрадовался возвращению Ким Чен Ына
Трамп обрадовался возвращению Ким Чен Ына
России незачем становиться ветряной супердержавой. Но она может ею стать
России незачем становиться ветряной супердержавой. Но она может ею
Заразившаяся коронавирусом Татьяна Васильева рассказала о своем состоянии
Заразившаяся коронавирусом Татьяна Васильева рассказала о своем
Москва удвоила число тестирований на Covid-19
Москва удвоила число тестирований на Covid-19
Ольга Серябкина выпустила новый мини-альбом "Причины"
Ольга Серябкина выпустила новый мини-альбом "Причины"
Террористы осуществили дерзкую атаку в Ираке: ИГ возрождается?
Террористы осуществили дерзкую атаку в Ираке: ИГ возрождается?
Таро-прогноз на неделю с 4 по 10 мая 2020 года
Таро-прогноз на неделю с 4 по 10 мая 2020 года

Топ на сегодня

Более 270 россиян вылетели на родину из Дели
Более 270 россиян вылетели на родину из Дели
Напавший на посольство Кубы в США заявил, что боялся ОПГ
Напавший на посольство Кубы в США заявил, что боялся ОПГ
Босния и Герцеговина позвала российских военных медиков и отказалась их впускать
Босния и Герцеговина позвала российских военных медиков и отказалась
"По-моему, немыслимо". Лавров оценил "покушение" на политиков Праги
"По-моему, немыслимо". Лавров оценил "покушение" на политиков Праги
КПРФ начала "онлайн-маевку" на фоне ограничений из-за коронавируса
КПРФ начала "онлайн-маевку" на фоне ограничений из-за коронавируса

Еще по теме

Коронавирус беспощаден: в Житомирской области COVID-19 выявлен у троих детей, в том числе у 6-месячного младенца
В Украине зафиксировали уже 14 случаев заражения коронавирусом: лидирует Черновицкая область
Число заболевших в реабилитационном центре в Зазимье под Киевом возросло вдвое
Коронавирус наступает: во Львовской области зафиксировали еще четыре подозрения на COVID-19