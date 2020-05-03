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Краски теряются. Проценко обозначил новые "странности" больных COVID-19

Краски теряются. Проценко обозначил новые "странности" больных COVID-19
Медики из клиники в столичной Коммунарке отметили, что у пациентов с коронавирусной инфекцией часто пропадают обоняние и осязание, а на тяжелых стадиях они теряют в весе. Об этом пишет в воскресенье деловая газета "Взгляд" со ссылкой на заявление главного врача медицинского учреждения Дениса Проценко.

"Характерный, очень характерный признак, который раньше при простудах встречался гораздо реже, – это внезапное исчезновение обоняния и осязания. Ну, банально, утренний кофе вы перестаете чувствовать, как кофе, или там ваш привычный парфюм вы вдруг, использовав, понимаете, что вы его не чувствуете", – сказал Проценко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".

Он добавил, что у больных с тяжелым течением болезни наблюдается потеря массы тела. При этом, по словам Проценко, еще рано говорить о том, что происходит с пациентами после лечения.


сообщало, что Проценко призвал излишне не уповать на выход на плато.
# Россия
По материалам: ria.ru

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