Кремль ответил на вопрос о полноценном праздновании 75-летия Победы

Вадим Карасев

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Полноценное празднование 75-летия Победы в России состоится, когда это станет безопасным. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он рассказал, что глава государства Владимир Путин 9 мая возложит цветы к Вечному огню и оттуда обратится к россиянам. Песков также отметил, что президент страны так или иначе присоединится к акции «Бессмертного полка».

Путин в конце апреля пообещал присоединиться к акции и 9 мая в 19:00 выйти на балкон и спеть «День Победы». Предложение поступило главе государства во время онлайн-встречи с участниками общероссийской акции «МыВместе». Инициатива исполнить всей страной песню принадлежит народному артисту СССР Василию Лановому.

16 апреля глава государства объявил о переносе парада Победы из-за коронавируса. Президент пообещал, что все торжественные мероприятия в стране будут обязательно проведены, когда не будет риска для жизни граждан. После этого стало известно о решении вернуть в части всех военнослужащих, задействованных в проведении парада Победы на Красной площади, из-за его переноса.

Известно, что 9 мая пройдет авиационный парад с участием самолетов и вертолетов. Вечером в тот же день в центре российских городов состоятся салюты в честь 75-летия Победы.