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Кремль высказался о сроках ограничений в России

Кремль высказался о сроках ограничений в РоссииДмитрий ПесковФото: Сергей Гунеев / РИА Новости

России придется еще какое-то время жить и работать в условиях ограничений и мер предосторожности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, особенно это касается главы государства Владимира Путина.

Ранее глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что введенные меры по профилактике коронавируса и режим самоизоляции после прохождения пика заболеваемости отменять нельзя. Он также сказал, что страна оказалась готовой к эпидемии заболевания. По мнению Мурашко, Россия получила преимущество в несколько месяцев, выиграв время, что помогло в развертывании системы здравоохранения.

В России, по последним данным, число случаев заражения коронавирусом превысило 134 тысячи. Случаи инфицирования выявлены в 85 регионах страны. С начала эпидемии в России 1280 человек умерли, 16 639 человек выздоровели.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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