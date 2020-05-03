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Крупная нефтегазовая компания США приготовилась к банкротству

Крупная нефтегазовая компания США приготовилась к банкротствуФото: страница Chesapeake Energy на Facebook

Крупная американская компания Chesapeake Energy, один из лидеров по добыче сланцевой нефти и сланцевого газа с начала прошлого десятилетия, приготовилась к банкротству, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Причиной такого решения стало резкое падение цен на энергоносители и большие долги. Chesapeake ведет переговоры о кредите на миллиард долларов, который поможет ей в операционной деятельности, пока идут разбирательства о банкротстве.

Ранее стало известно, что компания собирается реструктурировать задолженность, которая по состоянию на конец прошлого года достигала 8,9 миллиарда долларов.

Однако ситуация существенно обострилась после того, как цены на нефть рухнули в несколько раз. В результате в 2020 году стоимость акций Chesapeake на Нью-Йоркской бирже упала более чем в четыре раза. В компании еще надеются, что сумеют уговорить кредиторов, но готовы пропустить платеж в августе в размере 192 миллиона долларов. Сложности возникнут и в июле, когда надо заплатить 136 миллионов.

Ранее в апреле рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинг компании до мусорного, что делает новые заимствования чрезвычайно дорогими. Ликвидность, о которой она сообщала в феврале, связана с кредитной линией, но к ней доступ скоро могут закрыть.

Ранее президент США Дональд Трамп поручил разработать план помощи американской нефтяной отрасли на фоне ситуации с коронавирусом и обрушением цен на нефть. В том числе речь идет о выделении дополнительных денег. Однако источники в Chesapeake считают, что помощи им не дождаться.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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