Кто родился 3 мая

Алексей Вольцев

Юрий Иванович Бобрышев (69 лет), член Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам. Работал на Новгородском пиво-солодовенном заводе, в Новгородском производственном объединении пивоваренной и безалкогольной промышленности. Возглавлял Новгородское производственное объединение спиртовой и ликеро-водочной промышленности, производственное объединение пищевой промышленности «Новгородагропищепром», акционерное общество «Алкон».

Являлся первым заместителем главы администрации Великого Новгорода. Более 10 лет занимал пост мэра Великого Новгорода. Являлся заместителем председателя правительства Новгородской области.

Алексей Иванович Александров (68 лет), член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. Избирался депутатом Госдумы I, II и III созывов. С апреля 2004 года представляет в Совете Федерации законодательный (представительный) орган государственной власти Калужской области.

А еще в этот день родилась

Михаил Дмитриевич Прохоров (55 лет), российский предприниматель и политический деятель. Являлся председателем правления банка «Международная финансовая компания». Возглавлял «Онэксим-Банк», «Росбанк». Занимал должности генерального директора, председателя правления ГМК «Норильский никель», председателя совета директоров и генерального директора ОАО «Полюс Золото». Являлся президентом Группы «Онэксим». Был лидером партий «Правое дело» и «Гражданская платформа».

Бизнесмен является учредителем благотворительного Фонда Михаила Прохорова, который осуществляет поддержку культурных, образовательных и научных инициатив

Михаил Прохоров занимает 11 место в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России 2020» по версии журнала «Форбс».

Наталья Эдуардовна Андрейченко, советская и российская киноактриса. Заслуженная артистка РСФСР. В кино дебютировала, еще на втором курсе ВГИКа, в картинах «От зари до зари» и «Колыбельная для мужчин». Популярность актрисе принес фильм «Сибириада». Потом были роли в картинах «Коней на переправе не меняют», «Военно-полевой роман», «Мери Поппинс, до свидания», «Марица», «Прости», «Пётр Великий», «Леди Макбет Мценского уезда» и других.

В начале 1990-х годов Наталья Андрейченко уехала с мужем в США. Там она снялась лишь в нескольких фильмах, но не в главных ролях. В 2000-х годах она вернулась в Россию. Среди её работ последних лет, «Подари мне лунный свет», «Грехи отцов», «Очень русский детектив», «Жизнь взаймы».

Помимо съёмок в кино Наталья Андрейченко участвует в различных телевизионных проектах и шоу. В 1996 году совместно с группой Natasha & GooSee записала альбом MOST, где выступила в роли вокалистки

Аркадий Яковлевич Инин (82 года), советский и российский сценарист, писатель. Заслуженный деятель искусств РСФСР. Настоящая фамилия — Гуревич.

Аркадий Инин — автор сценариев более 40 фильмов. Это — «Однажды

двадцать лет спустя», «Одиноким предоставляется общежитие», «На Дерибасовской хорошая погода» и многие другие. Он создатель свыше 200 теле- и радиопередач, в частности таких популярных, как «Вокруг смеха» и «От всей души!».