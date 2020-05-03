Курс рубля резко вырос

Вадим Карасев

Фото: Алексей Смышляев / «Коммерсантъ»

На фоне продолжающего роста нефтяных котировок с начала торгов на Московской бирже курс рубля по отношению к доллару и евро резко вырос, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 10:10 по московскому времени четверга, 30 апреля, доллар стоил 72,76 рубля, а евро — 79,2 рубля. Укрепление российской валюты продолжается со вторника. По сравнению с уровнями середины марта рубль прибавил 10 процентов.

Стоимость июньского фьючерса нефти сорта Brent поднялась до 23,91 доллара за баррель (плюс 6 процентов), а американского сорта WTI — до 16,73 доллара (плюс 11 процентов).

Такая динамика связана с ожиданиями от вступления в силу сделки ОПЕК+, в рамках которой 23 страны согласились в совокупности ограничить добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки в течение двух месяцев. Соглашение вступает в силу с 1 мая.

Также позитивное влияние на рынок оказали данные по заполнению хранилищ нефти в США. По сравнению с прошлой неделей темпы снизились в полтора раза.

Тем временем продавцы нефти начали использовать для хранения сырья не только самые большие танкеры (very large crude carriers, VLCC), которых почти не осталось на рынке, но и суда поменьше.