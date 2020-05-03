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Легендарный Майк Тайсон начал тренировки перед возвращением на ринг

Легендарный Майк Тайсон начал тренировки перед возвращением на ринг
Знаменитый американский боксер Майк Тайсон начал набирать форму перед возвращением на ринг.

В своем "твиттере" он опубликовал фрагмент одной из тренировок.

"Я плохой мальчик на всю жизнь", - подписал пост 53-летний "Железный Майк".
Свой последний бой Тайсон провел в 2005-м году. Всего на его счету 58 боев и 50 побед (44 - нокаутом).

Боксер объявил о решении провести несколько показательных поединков, чтобы собрать деньги на благотворительность.
# Спорт / В мире
По материалам: gogetnews.info

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