Легендарный Майк Тайсон начал тренировки перед возвращением на ринг
Сегодня, 18:42 Влада Некрасова
Знаменитый американский боксер Майк Тайсон начал набирать форму перед возвращением на ринг.
В своем "твиттере" он опубликовал фрагмент одной из тренировок.
"Я плохой мальчик на всю жизнь", - подписал пост 53-летний "Железный Майк".
Свой последний бой Тайсон провел в 2005-м году. Всего на его счету 58 боев и 50 побед (44 - нокаутом).
Боксер объявил о решении провести несколько показательных поединков, чтобы собрать деньги на благотворительность.
По материалам: gogetnews.info