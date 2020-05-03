Легендарный Майк Тайсон начал тренировки перед возвращением на ринг

Влада Некрасова

Знаменитый американский боксер Майк Тайсон начал набирать форму перед возвращением на ринг.В своем "твиттере" он опубликовал фрагмент одной из тренировок."Я плохой мальчик на всю жизнь", - подписал пост 53-летний "Железный Майк".Свой последний бой Тайсон провел в 2005-м году. Всего на его счету 58 боев и 50 побед (44 - нокаутом).Боксер объявил о решении провести несколько показательных поединков, чтобы собрать деньги на благотворительность.