Лидия Федосеева-Шукшина обвинила своего мужа Бари Алибасова в мошенничестве

Анастасия Иванова

Телеграм-канал Mash, известный распространением скандальных слухов о знаменитостях, порадовал своих читателей новой душераздирающей историей.

По данным ресурса, 81-летняя российская артистка Лидия Федосеева-Шукшина написала заявление в Следственный комитет на своего мужа — продюсера группы «На-На» Бари Алибасова.

Заявительница утверждает, что коварный супруг обманным путем заставил ее переписать квартиру в Москве на своего помощника — Сергея Моцаря. Взяться за перо ее заставило известие о том, что она лишилась единственного жилья в Новой Москве.

«Хатка за 10 млн рублей вдруг ушла помощнику её мужа — Сергею Моцарю. Как же так вышло? Легендарный продюсер „помог“ супруге передать ему в дар квартиру, а из-за проблем с налогами якобы временно оформил её на помощничка», — злорадно повествует канал.

Сама же Лидия Николаевна считает себя потерпевшей и говорит, что не знала, какой документ подписывала, — Бари повез ее к адвокату под предлогом консультации, подсунул документ, артистка поставила подпись.

«Подумала, наверное, договор на какие-нибудь книги или интервью. Я не ожидала подвоха от близкого человека», — сокрушается обманутая супруга.

В дело уже вписался Юлиан Соболев — адвокат ее дочери, Марии Шукшиной. Он квалифицирует действия продюсера как мошенничество и просит заключить Алибасова под арест.

Разумеется, что сам Алибасов со всем этим полностью не согласен. Комментируя ситуацию, он объяснил журналистам, что все было по закону.

«Все, что происходит сейчас с моей стороны и со стороны Лиды, сделано по закону. Везде стоят печати, везде стоят подписи», — сказал Бари Каримович.

По его словам, оформление было законным. А в договоре прописано условие, что в жилище (независимо от того, на кого оно записано) будет жить только его супруга Лидия Федосеева-Шукшина.

Он также поведал, что сейчас они проживают не вместе, якобы из-за ситуации с коронавирусом. Но при этом Алибасов уверен, что у них с женой хорошие отношения.

Правда, последнее утверждение выглядит весьма сомнительным, если правда то, что супруга написала на него заявление в Следственный комитет.

К тому же в последнее время продюсер постоянно является участником судебных тяжб. И похоже, что его в этом увлекает больше даже сам процесс, чем результат.

Как сообщало ИА Newstes, в октябре Пресненский суд Москвы отказал Бари Алибасову в удовлетворении иска к торговой сети «Ашан», у которой он пытался отсудить 85 млн руб.