Лидия Федосеева-Шукшина обвинила своего мужа Бари Алибасова в мошенничестве
Телеграм-канал Mash, известный распространением скандальных слухов о знаменитостях, порадовал своих читателей новой душераздирающей историей.
По данным ресурса, 81-летняя российская артистка Лидия Федосеева-Шукшина написала заявление в Следственный комитет на своего мужа — продюсера группы «На-На» Бари Алибасова.
Заявительница утверждает, что коварный супруг обманным путем заставил ее переписать квартиру в Москве на своего помощника — Сергея Моцаря. Взяться за перо ее заставило известие о том, что она лишилась единственного жилья в Новой Москве.
Сама же Лидия Николаевна считает себя потерпевшей и говорит, что не знала, какой документ подписывала, — Бари повез ее к адвокату под предлогом консультации, подсунул документ, артистка поставила подпись.
В дело уже вписался Юлиан Соболев — адвокат ее дочери, Марии Шукшиной. Он квалифицирует действия продюсера как мошенничество и просит заключить Алибасова под арест.
Разумеется, что сам Алибасов со всем этим полностью не согласен. Комментируя ситуацию, он объяснил журналистам, что все было по закону.
По его словам, оформление было законным. А в договоре прописано условие, что в жилище (независимо от того, на кого оно записано) будет жить только его супруга Лидия Федосеева-Шукшина.
Он также поведал, что сейчас они проживают не вместе, якобы из-за ситуации с коронавирусом. Но при этом Алибасов уверен, что у них с женой хорошие отношения.
Правда, последнее утверждение выглядит весьма сомнительным, если правда то, что супруга написала на него заявление в Следственный комитет.
К тому же в последнее время продюсер постоянно является участником судебных тяжб. И похоже, что его в этом увлекает больше даже сам процесс, чем результат.
Как сообщало ИА Newstes, в октябре Пресненский суд Москвы отказал Бари Алибасову в удовлетворении иска к торговой сети «Ашан», у которой он пытался отсудить 85 млн руб.