Лунный день сегодня 3 мая 2020 года

Вадим Карасев

Лунная энергия меняется каждый день. Астрологи расскажут вам о том, какой она будет сегодня, а также как привлечь больше удачи в свою жизнь. Следуйте рекомендациям экспертов, чтобы не попасть впросак.

Начался новый месяц, поэтому пришло время узнать, каким он может быть для каждого из нас. Для этого попробуйте ознакомиться с астропрогнозом на май. Не думайте сегодня слишком много о прошлом: устремите свой взгляд в будущее. Постарайтесь не унывать и верить в себя, что бы ни происходило.

Фаза Луны: начинается 11 лунный день, которому суждено пройти под эгидой Знака Девы. Растущая Луна и стихия Земли сочетаются далеко не самым лучшим образом, поэтому ждать какой-то подмоги от ночного светила не стоит. В этот день придется бороться со своими страхами и проблемами самостоятельно.

Магнитные бури 3 мая: в этот раз снова обойдется без магнитных бурь, так как Солнце предельно спокойно.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

умеренность во всем;отдых, дневной сон;оплата счетов и другие запланированные траты;спокойствие;уединение;увлечения.риски и авантюры;переутомления;общение с неприятными людьми.

В этот выходной день грех не заняться уборкой или другими важными домашними делами, благо что Луна в Деве этому лишь сопутствует. В такие дни можно делать генеральную уборку, избавляться от хлама. Если у вас нет возможности или желания наводить идеальный порядок, можно избавиться от разбросанных и ненужных вещей в комнатах, а на кухне перемыть посуду.

Что надеть сегодня

Дева любит приглушенные и пастельные тона, но она не ставит запретов на определенные цвета. Главное, чтобы в создании образа использовалось максимум два-три цвета, из которых один точно был базовым — черным или серым. Больше всего будет везти приверженцам спокойного и консервативного стиля

Из камней-талисманов стоит отдать предпочтение минералам стихии Земли. К таковым можно отнести агат, жадеит, обсидиан. Эти камни помогут повысить интуицию, подскажут верное направление в жизни. Дополнить образ можно украшениями из серебра или платины, которые помогут поднять боевой дух и защитить свое биополе.

Финансы и работа в 11 лунный день

В финансовом мире сегодня ожидается некий спад и даже регресс. Остерегайтесь больших трат, принятия необдуманных решений и рисков. В отношениях с коллегами, партнерами по бизнесу или начальством лучше быть осторожнее и предусмотрительнее. Если этот день для вас рабочий, не задерживайтесь на работе.





Денежная удача отвернется от жадных или чрезмерно экономных людей. Это прекрасный день для оплаты счетов, умеренного шопинга, но не для оформления кредитов. Также не стоит давать деньги в долг, если не хотите их лишиться. Вечером или утром можно провести обряд на привлечение денег.

Любовь и отношения 3 мая

В любви нас всех также ждет небольшая стагнация. Это может быть проблемой для тех, кто надеялся сегодня совершить признание в своих чувствах или сделать решительный шаг в сторону перевода отношений на новый уровень. Больше всего повезет свободным людям, которые не скованы супружескими обязательствами.

Это хорошее время для знакомств в интернете, для общения с друзьями или пребывания в уединении. Луна лишит многих из нас удачи при встречах в реальности, поэтому лучше флиртовать в социальных сетях. Любовь можно назвать если не главной, то очень важной сферой жизни в этот день. Особенно если это любовь к себе.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Настроению сегодня по большому счету ничего не угрожает, потому что Дева и растущая Луна хоть и находятся в диссонансе, но не формируют в людях агрессию, страхи, негатив. Наоборот, люди начинают смотреть на вещи немного проще, что благотворно сказывается на общем состоянии.

Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что очиститься от негатива помогут прогулки и любимые занятия. Старайтесь не изводить себя работой и больше времени отдыхать в течение дня. В такие дни очень полезен дневной сон и покой.