Маленькая культурная катастрофа: о творчестве чеченских учительниц в РЭШ

Анастасия Иванова

В условиях короновируса Министерство просвещения России предложило учителям, школьникам и их родителям использовать в дистанционном обучении государственную образовательную платформу «Российская электронная школа» (РЭШ). В своей недавней публикации на примере одного урока отечественной истории мы показали, что рекламируемый создателями РЭШ ее «уникальный контент», на поверку выглядит, как настоящее хулиганство. На эту нашу публикацию последовала благодарная реакция читателей ИА Newstes. Учителя, родители и просто представители общественности стали показывать нам массу нелепостей или ошибок в составе «уникального контента», содержащегося в «Российской электронной школе» — продукте нацпроекта «Образование». Замечаний очень много, отмеченные случаи вопиют.

В преддверии 75-й годовщины окончания Великой Отечественной войны и очередного Дня Победы мы хотели бы продемонстрировать замеченные нашими читателями нелепости в преподаваемом РЭШ материале на эту тему.

В нашей начальной школе преподается предмет «Окружающий мир». На уроках этого предмета в 4-м классе в российской школе школьников начинают знакомить с начальными азами отечественной истории. Темой 28-го урока в предмете «Окружающий мир» для 4-го класса в «Российской электронной школе» определена «Великая Отечественная война и великая Победа».

В конспекте урока ниже большого портрета Адольфа Гитлера, сопровождаемого текстом «22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война Советского союза с фашистской Германией. Фашистское движение в Германии возглавлял Адольф Гитлер», через несколько параграфов помещена репродукция, призванная проиллюстрировать текст «в апреле 1945 года начался штурм столицы Германии, Берлина. 2 мая Берлин был взят. Над зданием немецкого парламента, рейхстагом, наши воины установили красный флаг».

На самом деле преподносимая школьникам иллюстрация является фрагментом открытой в 2009 году в Стамбуле «Панорамы 1453» Музея Тарих (Panorama 1453 Tarih Müzesi). Конкретно на означенном фрагменте представлен штурм Стены Феодосия Константинополя в районе ворот Св. Романа победоносными османскими войсками 29 мая 1453 года.

Помимо начальной школы, тема Великой Отечественной войны преподается еще и в основной школе в 10 классе. И здесь мы опять наблюдаем проблемы. Вот, например, РЭШ, 10 класс, урок 30 на тему «Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы». В конспекте урока читаем: «Летом 1941 году „диверсантами и шпионами“ были объявлены все фашистские жители, которых нужно было выселить в Сибирь и Казахстан… В апреле—мае 1944 году из Крыма в Узбекистан вывезли более сто девяносто четыре тысяча крымских татар. Потери были огромные. В итоге, планы Гитлера на распад СССР не оправдались». Таким образом, получается, что планам Гитлера помешали не только «огромные потери» среди «фашистских жителей» СССР, но и то, что, как утверждают в РЭШ, «многонациональный русский народ еще больше сплотился в минуту опасности. С учетом возросшего в годы войны национального самосознания были созданы десятки национальных дивизий и бригад»…

Здесь утверждение о возрастании «национального самосознания» в презентации электронного урока сопровождают три фото на слайде, на одном из которых (вверху) представлены мобилизованные красноармейцы летом 1941 года, а на двух других (внизу) — служившие в Вермахте казаки-коллаборанты: на фото слева это казаки конвоя германского генерала Гельмута фон Панвица, справа — одно казачье подразделение Вермахта, производящее дозор, в январе 1943 года. Здесь следует понимать — рост «национального самосознания» был неоднозначным явлением (сохраняем орфографию оригинала):

«С приближением немцев к территории СССР национальные движения в районах страны стали еще обширнее, причиной послужило то, что местные жители были недовольны властью. Создавались вооруженные отряды для того, чтобы бороться с Советской армией. На Украине Организация украинских националистов вооружает и снабжает собственную Украинскую повстанческую армию… Из захваченных русских Солдатов, согласившихся сотрудничать с врагом, была создана Русская освободительная армия (РОА), которой командовал генерала Андрей Андреевич Власова. Генерал Андрей Андреевич в 1942 году попал в плен к немцам и с радостью согласился сотрудничать с ними».

В итоге в тематике уроков РЭШ о Великой Отечественной войне можно квалифицировать маленькую культурную катастрофу.

Причина здесь весьма деликатная. Создатели РЭШ для подготовки своих уроков для предметов «Окружающий мир» и «Изобразительное искусство» для 1−4 классов начальной школы привлекли девятнадцать учителей начальных классов (точнее — учительниц), работающих в школах Чеченской республики. Преподавание отечественной истории основной школы в 10 и 11 классах в РЭШ также было доверено пяти учителям истории (вернее — учительницам), работающим в школах Чеченской республики. Таким образом, в составе РЭШ был создан целый «чеченский предметный образовательный сектор», со всеми соответствующими багами в «уникальном контенте». Сейчас создатели РЭШ утверждают, что «Российская электронная школа» — «это лучший педагогический коллектив страны». Но неужели, лучшие учителя начальной школы в предмете «Окружающий мир» и лучшие учителя-предметники в теме Отечественной истории ХХ века работают исключительно в школах Чеченской республики? Может ли такое быть?

В итоге подобного избирательного подхода организаторов РЭШ чеченские учительницы представили свой материал для предметов «Окружающий мир» и «Отечественная история ХХ века» во всей красе — с большой массой проблем от пунктуации и орфографии до смыслов и тонкостей в исторических и прочих концепциях, а также несуразностей в иллюстративном материале. Сейчас видно, как в РЭШ исправляли и исправляют «проблемные места» в материале уроков чеченских учительниц. Но общее количество проблем в этих уроках — в презентационных видео, конспектах и планах таково (оно огромно, как и большое количество уроков), что и после исправлений какое-то количество багов все равно остается. Ведь просмотру, редактированию и исправлению подлежат несколько сотен различных материалов, которые уже выложены в РЭШ в открытый доступ для удивления нашей публики.

В итоге в «Российской электронной школе» мы имеем, что имеем.

Чеченская учительница об отцах-основателях России:

«А знаете ли вы, кто стоял у истока рождения государства Российского…

Так вот… По легенде, основателями Руси были — Рюрик, Синеус и Трувор. Три брата заложили основы нашей державы в Новгороде…

Мы вправе гордиться такими великими отцами нашей государственности…»

(«Окружающий мир», урок 32 «Гордость за Россию»)

Дмитрий Семушин

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