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Малышеву возмутили российские чиновники из-за критики врачей

Малышеву возмутили российские чиновники из-за критики врачейЕлена МалышеваФото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»

Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева выразила возмущение из-за слов российских чиновников с критикой действий врачей. В интервью радио «Комсомольская правда» она подчеркнула, что медики должны лечить в условиях пандемии коронавируса, а не заниматься чем-то еще, как предлагают власти в некоторых регионах.

«Врачи должны только лечить. А губернаторы, мэры и другие руководители — подчеркиваю, не врачи — должны создать для этого все условия. И это их ответственность, а не врачей», — отметила Малышева.

По словам ведущей, ей смешно слушать некоторых руководителей, которые из-за дефицита защитных средств предлагают врачам самим сделать бахилы и медицинские маски. «Вы знаете, если все сядут шить маски и бахилы, то лечить будет некому», — подчеркнула она.

Малышева добавила, что медиков учили лечить и спасать, а им «должны для этого создать условия». «Вот ведь какая удивительная вещь выяснилась! Надо было для этого ждать вспышки эпидемии», — заключила телеврач.

Ранее Малышева заявила, что, по ее оценке, Москва готова к отмене карантинных мер, введенных из-за распространения коронавируса. Ведущая пояснила, что в Москве медицина «более чем готова» к приему больных, а пик заболеваемости удалось снизить.

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По материалам: lenta.ru

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