Мария Ивакова не смогла выступить в шоу «Танцы со звездами» из-за подозрения на коронавирус

Лидия Мартынова

Сегодня актриса должна была выйти на паркет популярного телешоу в паре с Евгением Папунаишвили. Однако очередная проверка перед съемками на COVID-19 изменила планы Иваковой. Теперь Мария вынуждена находиться дома.

Несмотря на то, что 33-летняя Мария Ивакова делает большие успехи в новой для нее деятельности, на время ведущей пришлось отказаться от участия в шоу «Танцы со звездами» на телеканале «Россия 1». Тест на коронавирус, который она сдала накануне, может оказаться положительным. «Продюсер сообщил, что мой тест отправлен на дополнительную верификацию в Роспотребнадзор, и только через несколько дней можно будет получить результат», — призналась Ивакова.

Артистка надеется, что анализы окажутся отрицательными и она сможет вновь вернуться к тренировкам. По словам Марии, она не испытывает трудностей со здоровьем и уповает на лучшее. «Я чувствую себя хорошо, температуры нет и аппетит по-прежнему крепкий. Спасибо за вашу поддержку», — поделилась актриса.

Подписчики звезды были расстроены новостями и пожелали Иваковой поскорее снова оказаться на паркете. «Очень грустно, что вашу пару не увидим. Смотрю только ради вас!»; «Маша, держись там, вы самая лучшая пара на этом проекте»; «Очень жаль, Мария я за вас очень болею! Здоровья вам, держитесь», — откликнулись в комментариях неравнодушные.

Напомним, что Марию высоко ценят не только поклонники «Танцев со звездами», но и члены жюри. Так, Николай Цискаридзе восхитился энергетикой артистки. «За всю историю шоу Маша Ивакова первая участница, рядом с которой Папунаишвили не видно. Обычно он мешает своей партнерше, но в этом танце меня удивило то, что я только под конец, когда вы стали задыхаться, подумал: «Ой, а танцует-то Папунаишвили. Я знаю, он не обидится. Мы всегда Жене говорили, чтобы он не танцевал столь хорошо», — заявил артист балета.

Дуэт держался высоких позиций в каждом выпуске. Почитатели пары надеюттся, что у Иваковой и Папунаишвили еще будет возможность отыграться за пропущенный номер уже в следующем эфире шоу.

Фото: Instagram, кадр из программы «Танцы со звездами»