Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились

Вадим Карасев

Фото: flot.gazprom.ru

Российский трубоукладчик «Академик Черский», способный достроить газопровод «Северный поток-2», взял курс на Калининград. Об этом свидетельствуют данные порталов по отслеживанию судов Myshiptracking и Vesselfinder.

Прибытие в пункт назначения запланировано в ночь на 3 мая. Таким образом, метания судна, которое в последние недели указывало противоположные сведения о маршруте, закончились.

В настоящее время «Академик Черский» находится в проливе Каттегат, что между Данией и Швецией, и приближается к Копенгагену. До Калининграда ему осталось около 800 километров.

Судно вышло из порта Находки в середине февраля. На фоне заявлений России о возможности достроить «Северный поток-2» своими силами предполагалось, что оно направится в Балтийское море.

Однако вначале трубоукладчик направился к югу Африки, чтобы, по всей видимости, избежать захода в Суэцкий канал. Прибыв на Канарские острова, «Академик Черский» объявил следующим пунктом назначения египетский Порт-Саид, что заставило предположить его намерение вернуться на Дальний Восток.

Но вместо этого судно направилось в Северное море и позднее указало портом назначения Находку. Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков предположил, что таким образом трубоукладчик пытается избежать быстрого введения против него санкций, что могло затруднить проход через проливы.