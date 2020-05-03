МИД Литвы обвинил Россию в «агрессии на Украине»

Анастасия Иванова

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что пандемия коронавируса не мешает России продолжать «агрессию против Украины», пишет Delfi.ee.

«Вирус не мешает прямой российской агрессии против Украины. Статистика показывает, что количество обстрелов увеличилось, если сравнивать с тем же периодом прошлого года», — сказал литовский министр. Также, он обвинил Россию в том, что на Донбасс «не могут попасть наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе — несмотря на то, что их мандат это позволяет».

Напомним, в начале апреля Линкявичюс представил на рассмотрение литовскому Сейму проект резолюции «Об историческом ревизионизме Российской Федерации».