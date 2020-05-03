МИД отметил особое значение журналистики в условиях пандемии COVID-19

Алексей Вольцев

В нынешних условиях пандемии коронавирусной инфекции журналистская деятельность приобрела особое значение, от своевременного и точного информирования общества зависят жизни людей, заявили в МИД РФ по случаю отмечаемого 3 мая Всемирного дня свободы печати, провозглашенного Генассамблеей ООН в 1993 году.

"В нынешних условиях коронавирусной пандемии журналистская деятельность приобрела особое значение. От своевременного и точного информирования общества зависят жизни людей. Важно гарантировать журналистам свободный доступ к информации и ее свободное распространение. При этом средства массовой информации должны соблюдать принцип ответственной журналистики, публикуя лишь проверенный и объективный контент", - говорится в сообщении МИД РФ, размещенном на его официальной странице в =68.ARBopblexRPmkeD_-ZcBLRFOjh_RGtdo84qqCT0NMYSmJ5H-yDPp-K9hSmtAWI8b7_64_BdijPb3ZsTYbQEwISZ7KwcsUaDMnVXhqwS-UxKsw1FfZML3xwRZJPNXUeQsyBnw2kW-vNWD1m3AFSEHe1Ga1cA-ozOjeftpoA2tO7fRUs3ir_jJhoHinuKNURXwjvf8ST6otj5rrXHW9GrzuClcM-fBNWG52OQ0Fj0LwZIRNbi3eHHMPESYaog4kxY3M6z8kwom5qj1BzoYomrhLTNz6a0JLEDv9zva-EX7KaOt42L0lVjhQwuvAAgLr99BRhSqVPEvwCBatuNCrRubM22sY8aQA6dnxW8TtTIMJcb3wwvPWzM4y10XZw9uoRkkggVqKXi40FQtj3fg-AqOSHPIREvdCgiS69L6bp-wOkLDV1Z_jAPcQj5RMOXmLAP0a1tBangvJo25mjFbSXPGCavVWO7CUuQkT330Z-p4ob1m-2UcRzh71kF4&__tn__=-R]Facebook.

В ведомстве подчеркнули, что "Россия высоко ценит принцип свободы слова и СМИ как фундаментальный и неотъемлемый элемент демократии и открытого гражданского общества". "Наша страна придает особое значение выполнению своих международно-правовых обязательств в области обеспечения свободы выражения мнений, беспрепятственного распространения информации и доступа к ней", - указали в МИД.

В российском министерстве обратили внимание, что в стране уделяется большое внимание принципу многоязычия в СМИ, поддержке региональных СМИ и ресурсов национальных общин. "Это особенно актуально для таких многонациональных регионов, как Крым, где функционирует более 400 СМИ", - отметили в МИД.