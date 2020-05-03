Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » МИД отметил особое значение журналистики в условиях пандемии COVID-19

МИД отметил особое значение журналистики в условиях пандемии COVID-19

МИД отметил особое значение журналистики в условиях пандемии COVID-19
В нынешних условиях пандемии коронавирусной инфекции журналистская деятельность приобрела особое значение, от своевременного и точного информирования общества зависят жизни людей, заявили в МИД РФ по случаю отмечаемого 3 мая Всемирного дня свободы печати, провозглашенного Генассамблеей ООН в 1993 году.

"В нынешних условиях коронавирусной пандемии журналистская деятельность приобрела особое значение. От своевременного и точного информирования общества зависят жизни людей. Важно гарантировать журналистам свободный доступ к информации и ее свободное распространение. При этом средства массовой информации должны соблюдать принцип ответственной журналистики, публикуя лишь проверенный и объективный контент", - говорится в сообщении МИД РФ, размещенном на его официальной странице в =68.ARBopblexRPmkeD_-ZcBLRFOjh_RGtdo84qqCT0NMYSmJ5H-yDPp-K9hSmtAWI8b7_64_BdijPb3ZsTYbQEwISZ7KwcsUaDMnVXhqwS-UxKsw1FfZML3xwRZJPNXUeQsyBnw2kW-vNWD1m3AFSEHe1Ga1cA-ozOjeftpoA2tO7fRUs3ir_jJhoHinuKNURXwjvf8ST6otj5rrXHW9GrzuClcM-fBNWG52OQ0Fj0LwZIRNbi3eHHMPESYaog4kxY3M6z8kwom5qj1BzoYomrhLTNz6a0JLEDv9zva-EX7KaOt42L0lVjhQwuvAAgLr99BRhSqVPEvwCBatuNCrRubM22sY8aQA6dnxW8TtTIMJcb3wwvPWzM4y10XZw9uoRkkggVqKXi40FQtj3fg-AqOSHPIREvdCgiS69L6bp-wOkLDV1Z_jAPcQj5RMOXmLAP0a1tBangvJo25mjFbSXPGCavVWO7CUuQkT330Z-p4ob1m-2UcRzh71kF4&__tn__=-R]Facebook.

В ведомстве подчеркнули, что "Россия высоко ценит принцип свободы слова и СМИ как фундаментальный и неотъемлемый элемент демократии и открытого гражданского общества". "Наша страна придает особое значение выполнению своих международно-правовых обязательств в области обеспечения свободы выражения мнений, беспрепятственного распространения информации и доступа к ней", - указали в МИД.


В российском министерстве обратили внимание, что в стране уделяется большое внимание принципу многоязычия в СМИ, поддержке региональных СМИ и ресурсов национальных общин. "Это особенно актуально для таких многонациональных регионов, как Крым, где функционирует более 400 СМИ", - отметили в МИД.

# Россия
По материалам: ria.ru

Последние новости

Судно для достройки «Северного потока-2» подошло к российским берегам
Судно для достройки «Северного потока-2» подошло к российским берегам
Водонаева возмутилась «придворным шутом» Охлобыстиным на службе «для избранных»
Водонаева возмутилась «придворным шутом» Охлобыстиным на службе «для
МИД отметил особое значение журналистики в условиях пандемии COVID-19
МИД отметил особое значение журналистики в условиях пандемии COVID-19
Высокую смертность от коронавируса в Европе объяснили нехваткой витамина D
Высокую смертность от коронавируса в Европе объяснили нехваткой
Названы самые ранние симптомы коронавируса
Названы самые ранние симптомы коронавируса
Парламент Ирана текущего созыва прекратит работу 26 мая
Парламент Ирана текущего созыва прекратит работу 26 мая
В российскую армию поступят более 30 новых систем залпового огня «Торнадо»
В российскую армию поступят более 30 новых систем залпового огня
Спекулянты накручивают на материалах для масок до 500%, заявил "Ростех"
Спекулянты накручивают на материалах для масок до 500%, заявил
"Давление из-за океана". Сенатор оценил призыв Шредера к отмене санкций
"Давление из-за океана". Сенатор оценил призыв Шредера к отмене
Скабеева призвала пугать россиян для борьбы с коронавирусом
Скабеева призвала пугать россиян для борьбы с коронавирусом
Экипаж российского военного судна «Ромуальд Муклевич» проходит карантин
Экипаж российского военного судна «Ромуальд Муклевич» проходит
МИД Сирии: США и Израиль ставят под угрозу стабильность на Ближнем Востоке
МИД Сирии: США и Израиль ставят под угрозу стабильность на Ближнем

Топ на сегодня

Краски теряются. Проценко обозначил новые "странности" больных COVID-19
Краски теряются. Проценко обозначил новые "странности" больных
Названы главные признаки финансового мошенничества
Названы главные признаки финансового мошенничества
Возбуждено дело после гибели двух детей, выпавших из окна в Москве
Возбуждено дело после гибели двух детей, выпавших из окна в Москве
Гузееву рассмешил «стояк в подъезде»
Гузееву рассмешил «стояк в подъезде»
Роулинг пожертвовала миллион фунтов на благотворительность в День Гарри Поттера
Роулинг пожертвовала миллион фунтов на благотворительность в День

Еще по теме

В России не останавливали уголовные расследования из-за COVID-19
Правительство намерено поддержать лизингодателей в условиях пандемии
Путин поручил принять меры по поддержке экономики в условиях пандемии
МИД России не поддерживает попытки США обвинить Китай в пандемии COVID-19