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МИД Сирии: США и Израиль ставят под угрозу стабильность на Ближнем Востоке

МИД Сирии: США и Израиль ставят под угрозу стабильность на Ближнем Востоке

Сирия призвала Совет Безопасности ООН положить конец посягательствам США и Израиля на международную законность. Об этом говорится в заявлении МИД Сирии, передает сегодня, 3 мая, агентство SANA.

«Поведение США и Израиля ставит под угрозу стабильность на Ближнем Востоке», — указано в документе.

В нем осуждаются планы израильских властей при поддержке Вашингтона аннексировать часть палестинских районов на Западном берегу реки Иордан.

«Агрессивный и экспансионистский курс израильского правительства является вызовом всем арабским странам, что требует от них занятия ответственной исторической позиции в защиту национальных интересов, против какой-либо нормализации отношений с Израилем», — отмечено в заявлении МИД Сирии.

ИА Newstes напоминает, 30 апреля Лига арабских государств (ЛАГ) призвала международных посредников по Ближнему Востоку (ЕС, ООН, Россию и США) провести срочную встречу, чтобы сохранить шансы на мир между палестинцами и израильтянами. Это обращение ЛАГ прозвучало в ответ на планы Израиля аннексировать долину реки Иордан и север Мертвого моря, а также ряд районов, где расположены еврейские поселения.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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