МИД Сирии: США и Израиль ставят под угрозу стабильность на Ближнем Востоке
Сирия призвала Совет Безопасности ООН положить конец посягательствам США и Израиля на международную законность. Об этом говорится в заявлении МИД Сирии, передает сегодня, 3 мая, агентство SANA.
В нем осуждаются планы израильских властей при поддержке Вашингтона аннексировать часть палестинских районов на Западном берегу реки Иордан.
ИА Newstes напоминает, 30 апреля Лига арабских государств (ЛАГ) призвала международных посредников по Ближнему Востоку (ЕС, ООН, Россию и США) провести срочную встречу, чтобы сохранить шансы на мир между палестинцами и израильтянами. Это обращение ЛАГ прозвучало в ответ на планы Израиля аннексировать долину реки Иордан и север Мертвого моря, а также ряд районов, где расположены еврейские поселения.