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МИД Украины в годовщину трагедии в Одессе выдвинул обвинения в адрес РФ

МИД Украины в годовщину трагедии в Одессе выдвинул обвинения в адрес РФ
Россия является единственной стороной, которая не заинтересована в установлении объективной картины трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года, заявили в министерстве иностранных дел Украины по случаю годовщины трагедии.

"Единственной стороной, которая явно не заинтересована в установлении объективной картины трагических событий в Одессе и причин, которые привели к трагедии, является Россия. Москва не только прятала одного из главных фигурантов расследования, бывшего заместителя начальника ГУ МВД Одесской области Д. Фучеджи, но и, по имеющейся информации, предоставила ему гражданство РФ и под этим предлогом отказала Украине в его экстрадиции", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства.

Отмечается, что в рамках переговоров о проведении взаимного освобождения удерживаемых лиц в сентябре-декабре 2019 года Россия "настаивала на выдаче по меньшей мере 9 человек, которые принимали прямое или косвенное участие в организации массовых беспорядков в Одессе под российскими флагами".

# Россия
По материалам: ria.ru

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