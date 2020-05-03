Минобороны в рамках гособоронзаказа получит более тридцати РСЗО "Торнадо"

Анастасия Иванова

Предприятия-изготовители в рамках государственного оборонного заказа передадут Минобороны России более тридцати РСЗО "Торнадо-Г" и "Торнадо-С", сообщили в воскресение в департаменте информации и массовых коммуникаций военного ведомства.

"До конца года в подразделения ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Российской Федерации спланирована поставка более 30 современных систем залпового огня. В рамках исполнения государственного оборонного заказа предприятия-изготовители передадут Минобороны России РСЗО "Торнадо-Г" и "Торнадо-С", - говорится в сообщении.