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Мир отмечает день свободы печати

Мир отмечает день свободы печати

Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 3 мая Всемирным днем свободы печати в 1993 году. Решение было принято по итогам работы Генеральной конференции ЮНЕСКО 1991 года.

На конференции была принята резолюция «О содействии обеспечению свободы печати в мире». Участники саммита признали, что свободная и независимая печать является необходимым компонентом любого демократического общества, содействует решению различных задач в области политики и экономики, повышает осведомленность людей о состоянии дел в обществе. Таким образом, граждане имеют возможность стать активными участниками социально-политических процессов.

В преддверии Дня свободы печати международный Комитет Защиты Журналистов проводит анализ отношений прессы и власти и направляет главам государств письма с описанием проблем журналистов, на которые стоило бы обратить внимание. Международная организация «Репортеры без границ» на основе мониторинга ситуации более чем в 100 государствах мира, ежегодно составляет список «врагов свободной прессы». А главным мероприятием в этот  день является вручение Всемирной премии ЮНЕСКО за вклад в дело свободной печати имени Гильермо Кано. Премия основана в честь погибшего в 1986 году колумбийского журналиста. Она присуждается отдельным гражданам, организациям или учреждениям, которые внесли значительный вклад в дело защиты свободы печати, особенно если такая деятельность связана с риском или репрессиями. Также в этот дань отдают память профессиональным работникам СМИ, которые погибли при исполнении своих обязанностей.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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