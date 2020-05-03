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Мэр Черкасс назвал карантинные меры на Украине социально несправедливыми

Мэр Черкасс назвал карантинные меры на Украине социально несправедливыми
Мэр города Черкассы Анатолий Бондаренко назвал действующие на Украине карантинные меры социально несправедливыми, по его мнению, ограничения к предпринимателям применяются избирательно.

Ранее власти Черкасс решили с 1 мая позволить работать магазинам, мастерским, рынкам, салонам красоты и летним площадкам ресторанов, несмотря на общенациональный карантин. Полиция возбудила дело из-за решения местных властей города Черкассы ослабить карантинные меры в городе с 1 мая. Бондаренко заявил, что его в понедельник вызывают на допрос в полицию в качестве свидетеля по делу о досрочном ослаблении карантина. Кроме того, он сообщил, что ему поступали угрозы от первого заместителя главы офиса президента Сергея Трофимова, однако офис заявил, что вероятно Бондаренко стал жертвой пранка, и Трофимов не писал ему.

"Больше всего возмущает жителей нашего города - это то, что применяется закон Украины выборочно. Что простой предприниматель, который кормит свою семью небольшим бизнесом, который держит кафе или строительный небольшой магазинчик, не может работать, а большой строительный гипермаркет может работать. Фактически то, что происходит на Украине, - это социальная несправедливость", - отметил Бондаренко в интервью изданию "Украинская правда".


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По материалам: ria.ru

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