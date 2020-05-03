Мэр Черкасс назвал карантинные меры на Украине социально несправедливыми

Анастасия Иванова

Мэр города Черкассы Анатолий Бондаренко назвал действующие на Украине карантинные меры социально несправедливыми, по его мнению, ограничения к предпринимателям применяются избирательно.

Ранее власти Черкасс решили с 1 мая позволить работать магазинам, мастерским, рынкам, салонам красоты и летним площадкам ресторанов, несмотря на общенациональный карантин. Полиция возбудила дело из-за решения местных властей города Черкассы ослабить карантинные меры в городе с 1 мая. Бондаренко заявил, что его в понедельник вызывают на допрос в полицию в качестве свидетеля по делу о досрочном ослаблении карантина. Кроме того, он сообщил, что ему поступали угрозы от первого заместителя главы офиса президента Сергея Трофимова, однако офис заявил, что вероятно Бондаренко стал жертвой пранка, и Трофимов не писал ему.

"Больше всего возмущает жителей нашего города - это то, что применяется закон Украины выборочно. Что простой предприниматель, который кормит свою семью небольшим бизнесом, который держит кафе или строительный небольшой магазинчик, не может работать, а большой строительный гипермаркет может работать. Фактически то, что происходит на Украине, - это социальная несправедливость", - отметил Бондаренко в интервью изданию "Украинская правда".

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