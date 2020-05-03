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Мэттью Перри расстался с молодой возлюбленной

Мэттью Перри расстался с молодой возлюбленной
Мэттью Перри не любит делиться подробностями личной жизни. Лишь в конце прошлого года выяснилось, что актер около двух лет встречается с менеджером Молли Хервиц. Однако сейчас стало известно о расставании пары.

По какой причине 50-летний Мэттью Перри расстался с 28-летней Молли Хервиц — неизвестно. Источник из окружения актера подтвердил, что теперь звезда «Друзей» соблюдает режим самоизоляции в полном одиночестве. «Они разбежались не так давно, но смогли остаться друзьями», — отметил инсайдер.

Впервые Перри и Хервиц вместе были замечены в конце прошлого года у одного из ресторанов в Западном Голливуде. 14 февраля 2020-го сама Молли подтвердила связь с актером, поздравив его в личном блоге с Днем святого Валентина.

Напомним, последние известные общественности отношения у Мэттью Перри были восемь лет назад. Актер встречался с актрисой Лиззи Каплан. А еще ранее он состоял в отношениях с Джулией Робертс. 

В 2019 году приятель звезды «Друзей» сообщил, что Мэттью так и не женился, потому что более 20 лет влюблен в коллегу по сериалу Кортни Кокс. Перри эту информацию никак не прокомментировал. 

Фото: Getty Images, Instagram

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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