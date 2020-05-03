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Москва удвоила число тестирований на Covid-19

Москва удвоила число тестирований на Covid-19

В Москве с 30 апреля вдвое увеличилось количество проводимых тестирований на наличие коронавируса. Об этом в субботу сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Благодаря активной работе Роспотребнадзора увеличились мощности федеральных лабораторий. Расширены возможности городских лабораторий, к тестированию подключились частные лаборатории. Это позволило увеличить количество лабораторных тестов в пять раз по сравнению с предыдущим месяцем. А с 30 апреля мы увеличили лабораторное тестирование еще в два раза - до 40 тысяч ПЦР-исследований в сутки", - написал мэр в своем блоге.

Сергей Собянин также отметил, что за неделю Москва нарастила объем проводимых экспресс-тестов на антитела к коронавирусу в 10 раз. Причем, по результатам скрининговых исследований различных групп населения, реальное количество заболевших составляет около 2% от общего количества жителей Москвы, что является минимальным значением среди мировых городов, пораженных пандемией.

Кроме того, за последние недели поликлиническая сеть кратно увеличила диагностику коронавируса методами компьютерной томографии. В этого созданы 45 амбулаторных центров, работающих без перерывов, референс-центр лучевой диагностики и система компьютерного распознавания коронавируса с помощью технологий искусственного интеллекта.

Благодаря таким усилиям, Москве удалось почти в 2 раза увеличить выявляемость инфекции - по этому показателю Москва вышла в мировые лидеры. "И это огромный плюс, поскольку позволяет на ранних стадиях купировать распространение инфекции и своевременно оказывать помощь пострадавшим москвичам", - говорится в заявлении.

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По материалам: uposters.ru

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