На границе Северной и Южной Кореи произошла стрельба

Вадим Карасев

Фото: РИА Новости

В демилитаризованной зоне на границе Северной и Южной Кореи произошла стрельба. Об этом сообщил южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов, передает Yonhap News Agency.

Отмечается, что КНДР первой открыла огонь. После этого военные Южной Кореи сделали предупредительные выстрелы.

Кроме того, южнокорейская сторона связалась с КНДР и попыталась выяснить обстоятельства произошедшего для предотвращения дальнейших инцидентов.

Информации о пострадавших нет. Посты были приведены в повышенную готовность.

Демилитаризованная зона (ДМЗ) — территория, разделяющая КНДР и Республику Корея, в середине которой проходит демаркационная линия. Зона простирается поперек всего Корейского полуострова в районе 38-й параллели; ее западная часть находится южнее, восточная — севернее. Длина ДМЗ составляет 241 километр, ширина — в среднем 4 километра. Она считается одной из самых опасных пограничных территорий в мире.