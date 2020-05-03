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Названы самые популярные дизельные автомобили

Названы самые популярные дизельные автомобили
Аналитики агентства "Автостат" назвали самые популярные в России автомобили с дизельным двигателем.

По итогам первого квартала этого года российские дилеры реализовали 31,3 тысячи таких машин.

Лидером списка стали машины BMW. За указанный период продано 8 тысяч машин немецкого бренда.


Mercedes-Benz – 3,4 тысячи реализованных машин. Третье место у автомобилей Toyota и Volkswagen – по 3,4 тысячи. Замкнул пятерку лидеров японский бренд Mitsubishi с показателем 2,3 тысячи машин.

Как отмечают эксперты агентства, объемы продаж дизельных автомобилей в первом квартале 2020 года выросли сильнее, чем весь российский рынок. Рост составил плюс два процента.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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