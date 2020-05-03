Названы самые ранние симптомы коронавируса

Вадим Карасев

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Владимир Зайцев, врач-отоларинголог высшей категории, назвал симптомы коронавируса, которые чаще всего наблюдаются у заболевших в первые два-три дня. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Звезда».

Врач сказал, что стоит внимательно относиться к своему самочувствию, особенно, если человек наблюдает у себя состояние, близкое к абстинентному синдрому, но при этом не употреблял каких-либо спиртных напитков накануне. Специалист отметил, что это может быть первым симптомом проявления коронавируса: «Ощущение слабости, тяжести, начало ломать, трясти, появилась боль в глазах и повышенная утомляемость, а температура при этом не повышается».

Уже после этого следуют главные признаки заболевания. Врач объяснил, что затем инфекция опускается до глотки и гортани, вызывая першение в горле, а потом до трахеи, что приводит к ощущениям спазма и удушья. Специалист отметил, что если человек испытывает нехватку воздуха, асфиксию, то инфекция уже опустилась в бронхи, и ситуация требует незамедлительной медицинской помощи.

Ранее специалист заявил, что изменение вкусовых ощущений является главным симптомом коронавируса, отметив, что температура при этом может быть разной.