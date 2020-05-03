Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Названы самые ранние симптомы коронавируса

Названы самые ранние симптомы коронавирусаФото: Илья Питалев / РИА Новости

Владимир Зайцев, врач-отоларинголог высшей категории, назвал симптомы коронавируса, которые чаще всего наблюдаются у заболевших в первые два-три дня. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Звезда».

Врач сказал, что стоит внимательно относиться к своему самочувствию, особенно, если человек наблюдает у себя состояние, близкое к абстинентному синдрому, но при этом не употреблял каких-либо спиртных напитков накануне. Специалист отметил, что это может быть первым симптомом проявления коронавируса: «Ощущение слабости, тяжести, начало ломать, трясти, появилась боль в глазах и повышенная утомляемость, а температура при этом не повышается».

Уже после этого следуют главные признаки заболевания. Врач объяснил, что затем инфекция опускается до глотки и гортани, вызывая першение в горле, а потом до трахеи, что приводит к ощущениям спазма и удушья. Специалист отметил, что если человек испытывает нехватку воздуха, асфиксию, то инфекция уже опустилась в бронхи, и ситуация требует незамедлительной медицинской помощи.

Ранее специалист заявил, что изменение вкусовых ощущений является главным симптомом коронавируса, отметив, что температура при этом может быть разной.

# Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Судно для достройки «Северного потока-2» подошло к российским берегам
Судно для достройки «Северного потока-2» подошло к российским берегам
Водонаева возмутилась «придворным шутом» Охлобыстиным на службе «для избранных»
Водонаева возмутилась «придворным шутом» Охлобыстиным на службе «для
МИД отметил особое значение журналистики в условиях пандемии COVID-19
МИД отметил особое значение журналистики в условиях пандемии COVID-19
Высокую смертность от коронавируса в Европе объяснили нехваткой витамина D
Высокую смертность от коронавируса в Европе объяснили нехваткой
Названы самые ранние симптомы коронавируса
Названы самые ранние симптомы коронавируса
Парламент Ирана текущего созыва прекратит работу 26 мая
Парламент Ирана текущего созыва прекратит работу 26 мая
В российскую армию поступят более 30 новых систем залпового огня «Торнадо»
В российскую армию поступят более 30 новых систем залпового огня
Спекулянты накручивают на материалах для масок до 500%, заявил "Ростех"
Спекулянты накручивают на материалах для масок до 500%, заявил
"Давление из-за океана". Сенатор оценил призыв Шредера к отмене санкций
"Давление из-за океана". Сенатор оценил призыв Шредера к отмене
Скабеева призвала пугать россиян для борьбы с коронавирусом
Скабеева призвала пугать россиян для борьбы с коронавирусом
Экипаж российского военного судна «Ромуальд Муклевич» проходит карантин
Экипаж российского военного судна «Ромуальд Муклевич» проходит
МИД Сирии: США и Израиль ставят под угрозу стабильность на Ближнем Востоке
МИД Сирии: США и Израиль ставят под угрозу стабильность на Ближнем

Топ на сегодня

Краски теряются. Проценко обозначил новые "странности" больных COVID-19
Краски теряются. Проценко обозначил новые "странности" больных
Названы главные признаки финансового мошенничества
Названы главные признаки финансового мошенничества
Возбуждено дело после гибели двух детей, выпавших из окна в Москве
Возбуждено дело после гибели двух детей, выпавших из окна в Москве
Гузееву рассмешил «стояк в подъезде»
Гузееву рассмешил «стояк в подъезде»
Роулинг пожертвовала миллион фунтов на благотворительность в День Гарри Поттера
Роулинг пожертвовала миллион фунтов на благотворительность в День

Еще по теме

В Китае от коронавируса впервые умер врач
Врач назвал места с высоким риском заражения коронавирусом
Врач перечислил необходимые лекарства на время пандемии коронавируса
Минздрав назвал самые распространенные симптомы коронавируса