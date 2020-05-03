"Не мог представить в самом страшном сне": посол Украины устроил "демарш" в Берлине

Алексей Вольцев

Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался участвовать в церемонии, посвященной завершению Второй мировой войны, которая должна была пройти 2 мая в Берлине. На мероприятие бургомистр Берлина Михаэль Мюллер пригласил послов Украины, Беларуси и России.

Посол Украины назвал это «ночным кошмаром».

«Даже в самом кошмарном сне я не мог бы себе представить возложение венков рядом с представителем страны, которая более 6 лет ведет циничную и кровавую войну на востоке Украины. На сегодня 14 тысяч украинцев были убиты в ходе все еще продолжающейся российской агрессии. Ежедневно и еженощно моих соотечественников ранят и убивают», — цитирует слова Мельника посольство Украины в ФРГ.

Церемония должна была состояться перед незаметным жилым домом на улице Шуленбурґринґ в районе Берлин-Темпельхоф.

В квартире на первом этаже этого дома в последние дни войны находился штаб командования 8-й гвардейской армии СССР. Там 2 мая 1945 немецкий генерал Гельмут Вайдлинґ подписал приказ о капитуляции войск, которые до последнего сражались в Берлине. В этот день война для немецкой столицы была завершена.

Отметим, в связи с войной на Донбассе уже 5 лет в Берлине не было никаких мероприятий памяти жертв Второй мировой войны, в которых бы совместно участвовали послы России и Украины.

Россия отмечает День победы 9 мая и в Берлине традиционно проходят торжества рядом с советским мемориалом в Трептов-парке.

Посольство Украины ежегодно, начиная с 2015 года, приглашает представителей немецкого правительства и общества на возложение венков к советскому мемориалу в парке Тирґартен 8 мая. В этот же день европейцы и американцы отмечают завершение войны.

Напомним, в Украине 2 мая мая вспоминали жертв трагедии в Одессе. На Куликовом поле состоялась акция памяти по погибшим 2 мая 2014. Накануне СБУ предупредила провокации пророссийских сил, которые они планировали устроить в приморском городе.