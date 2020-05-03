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"Не умеет себя вести": Регину Тодоренко требуют выгнать из шоу "Маска"

"Не умеет себя вести": Регину Тодоренко требуют выгнать из шоу "Маска"

Накануне стало известно о втором сезоне популярного шоу "Маска". Поклонники требуют выгнать из проекта 29-летнюю Регину Тодоренко, сообщает издание "Собеседник".

Шоу "Маска" стало одним из самых рейтинговых на российском телевидении. Проект, участники которого исполняют знаменитые хиты в невероятных костюмах, заслужил невероятную народную любовь.

По данным Starhit, продюсеры "Маски" решили продлить шоу на второй сезон, премьера которого намечена на 14 февраля следующего года. 

В настоящее время идет отбор кандидатов. Руководство проекта обещает новые декорации, костюмы и сногшибательные номера.

В то же время пока нет информации о составе жюри второго сезона "Маски", в том числе и об участии Регины Тодоренко, сильно подпортившей себе репутацию после своих слов о домашнем насилии.

Как отмечает издание "Собеседник", именно Регина Тодоренко получила больше всего негативных отзывов от зрителей "Маски", многие из которых требуют убрать из проекта слишком "громкую" и, по их мнению, "невоспитанную" девушку.

"Шоу красивое, но Тодоренко была ложкой дегтя в бочке меда", "Надеюсь, что второй сезон будет без Тодоренко, не из-за скандала, а из-за того, что не умеет себя вести. Выскочка, которая очень не сдержана. Тяжело было смотреть с ней шоу", - цитирует источник пользователей сети.

Накануне Регина Тодоренко в эфире PEOPLETALK TV осудила женщин, выносящих на публику, что их бьют собственные мужья. "Боже, мой муж меня бьет''. Что с мозгами происходит в этот момент? А ты не задумывалась, почему он тебя бьет? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? Что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?" - возмутилась супруга Влада Топалова.

Сразу после этого последовал прямой эфир Регины Тодоренко с главным редактором Glamour. "Психологи доказали, что женщине, к которой применено насилие, нравится быть жертвой. Она хочет быть спасительницей: мужчина ее избил, когда был пьяным, а она ему с утра и рассол принесет, и супчик", - заявила телеведущая.

Слова Регины Тодоренко возмутили многих пользователей сети. Звезду "Орла и решки" раскритиковали и некоторые звезды - в частности, супругу Влада Топалова пристыдила Анна Седокова. "То, что я услышала вчера от Регины, очень плохо и неправильно. Никто не имеет права оправдывать жестокость в семье", - заявила Седокова.

Многие пользователи сети потребовали, чтобы издание Glamour лишило Регину Тодоренко титула "Женщина года-2019". На официальной странице издания в инстаграме вскоре был опубликован ответ негодующим - звезду "Орла и решки" лишили почетного звания. В то же время рекламу с Региной Тодоренко сняли с эфира после ее скандальных заявлений.


Как писал NEWSTES, ранее Влад Топалов расплакался, выйдя в инстаграме в прямой эфир. Супруг Регины Тодоренко признался, что его семья переживает тяжелый стресс.

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По материалам: uposters.ru

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