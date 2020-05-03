Неделя третья по Пасхе, святых жен-мироносиц: о чем важно помнить 3 мая 2020 года

Вадим Карасев

Неделями в православии называют привычные нам воскресенья. Третье воскресенье после Пасхи традиционно посвящается святым женам-мироносицам. Это весьма необычный день, о традициях которого должен знать каждый верующий.

Празднование Пасхи в 2020 году не заканчивается главным празднеством 19 апреля. Церковный православный календарь отмечает, что празднование идет 40 дней, до самого праздника Вознесения Господнего. День жен-мироносиц входит в эту вереницу дней попразднества величайшего дня для православных людей.

Кто такие жены-мироносицы и каков смысл этого дня

Как известно, у Иисуса Христа были верные апостолы, но во многом еще более верными ему оказались ученицы, которые следовали за ним тогда, когда апостолы испытывали страх и сомнения.

В этот день вспоминаются события, которые произошли накануне Пасхи. В третьи сутки после смерти Христа его последовательницы поспешили к гробу, чтобы совершить погребальный обряд, который совершали в то время. Они несли с собой миро — масло, которым мазали усопших перед погребением.

Многие ученики не готовы были поверить в воскрешение Христа, включая самих жен-мироносиц. Они шли к гробу Господнему, но не знали, что им не удастся увидеть его тело. Ими двигало лишь одно — любовь. Когда они пришли, то увидели, что камень гроба отодвинут. Внутри пещеры их встретил ангел, который сообщил, что Господь ждет их в Галилее. Они поспешили к апостолам, а на обратной дороге повстречали Христа. Их радости не было предела.

Эти события показывают нам чистую и светлую любовь, которой должны преисполниться все мы. Достаточно небольшой веры для того, чтобы ощутить большое счастье.

Традиции дня жен-мироносиц

3 мая важно помнить о том, что только доброта и любовь способны спасти этот мир от скверны, от всего плохого и ужасного. Старайтесь читать в этот день благодарственные молитвы, делать благие дела и идти навстречу близким, помогая им в делах и решении проблем.

В православии этот день является днем всех женщин и, в особенности, матерей. Не забудьте поздравить свою маму, сестру, бабушку с этим большим событием. Дарите друг другу подарки и заботьтесь друг о друге в такой важный день. Церковнослужители советуют позвонить родственницам либо навестить их в этот день. Они достойны вашей любви и внимания.

В церквях в этот день также читаются поминальные молитвы. В этот день принято посещать кладбище и поминать ушедших из жизни родственников и близких. Конечно, в 2020 году это лучше сделать дома. В целом же это довольно радостный день, ведь он связан с воскресением Иисуса Христа. Это большое событие для всех верующих.