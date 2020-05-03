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Недостаток витамина D может приводить к высокой смертности от COVID-19

Недостаток витамина D может приводить к высокой смертности от COVID-19
Ученые считают, что недостаток витамина D в организме может быть причиной высокой смертности от коронавируса. Об этом свидетельствуют данные исследования, опубликованного в журнале Research Square.

Исследование проводилось учеными из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии. Они считают, что выяснили, почему смертность от COVID-19 так высока в Испании, Италии и Швейцарии, особенно у пожилых людей.

Так, специалисты проанализировали соотношение среднего уровня витамина D среди жителей 20 государств Европы со статистикой смертности от коронавируса в этих же странах.

"Особенно низкий уровень витамина D наблюдается у жителей Испании, Италии и Швейцарии",— отмечается в исследовании.

Часто недостаток витамина встречается у пожилых людей, у которых диагностируются крайне тяжелые симптомы COVID-19.

"Предыдущие исследования выявили связь между более высокими уровнями белка ACE2 и более легким протеканием COVID-19. Белок ACE2 защищает легкие человека от сильных повреждений. Кальцитриол (активная форма витамина D) в свою очередь, усиливает выработку ACE2", – говорится в исследовании.
Исследователи рекомендуют витамин D для защиты организма от коронавируса.

Стоит подчеркнуть, что некоторая часть витамина D в организме человека образовывается в коже при нахождении на прямом солнечном свету. Интенсивность процесса зависит от сезона, времени и продолжительности дня, наличия облаков и тени, содержания меланина в коже, применения солнцезащитных средств.

В еде витамин D содержится в рыбе (жирные сорта рыбы, рыбий жир), в меньшей степени в сливочном масле, сыре и других жирных молочных продуктах, яичном желтке, икре.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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