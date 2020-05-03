Немецкие врачи позируют голыми в знак протеста против нехватки средств защиты

Лидия Мартынова

В Германии врачи устроили акцию протеста против нехватки средств защиты, масок и спецодежды. Медики позируют в своих кабинетах голыми, прикрывая тела папками или рабочим инвентарем.

О дефиците защитной одежды немецкие врачи решили рассказать очень необычным способом. Специалисты разделись и устроили флешмоб «Голые размышления». Медики надеются, что после этого власть предоставит им все необходимые средства защиты, которые нужны при работе с больными COVID-19. «Нагота — это символ того, насколько мы уязвимы без защиты», — сказал терапевт Рубен Бернау, принявший участие в акции.

Отметим, что не все специалисты решили полностью обнажиться. Многие позировали, прикрываясь файлами, рулонами туалетной бумаги, медицинским оборудованием и рецептурными блоками. «Мы ваши семейные врачи. Чтобы обращаться с вами безопасно, нам нужны средства защиты. Когда их у нас нет, мы выглядим также, как на этих фотографиях», — заявляют медики.

По словам медицинского персонала, они чувствуют себя «пушечным мясом» в борьбе с пандемией. Специалисты отметили, что все же вынуждены продолжить лечение пациентов, которым еще предстоит пройти тщательное обследование. Врачи также не скрывают, что остро реагируют на предложения самим шить маски. «Мы обучены зашивать раны. Почему теперь мы должны шить свою маску?» — возмущаются специалисты.

Добавим, что работники сообщили и о широко распространенных кражах дезинфицирующих средств и масок из больниц, в которых полиция обвинила организованные преступные группировки. В результате многие больницы вынуждены повысить безопасность.

На данный момент в Германии зафиксировано 164 077 случаев заболевания коронавирусом. Статистика умерших — 6 736 человек, выздоровевших — 129 000. В России за последние сутки подтверждено 9623 новых случая инфекции COVID-19. Зафиксировано 57 летальных исходов, а выздоровели 1793 человека. Общее число случаев заражения в стране достигло 124 054.

Фото: pixabay.com, Instagram