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Новая возлюбленная Сергея Жигунова распродает вещи, чтобы оплатить долги

Новая возлюбленная Сергея Жигунова распродает вещи, чтобы оплатить долги
Недавно выяснилось, что у актера появилась новая возлюбленная. Избранницей Жигунова стала журналистка Виктория Ворожбит, которая, по мнению публики, очень похожа на бывшую пассию Сергея — Анастасию Заворотнюк.

Любовница 57-летнего Сергея Жигунова не просто похожа на «Прекрасную няню», но, как оказалось, имеет и схожие проблемы с законом. Только недавно органы власти пытались определить местоположение Заворотнюк, чтобы взыскать с нее не выплаченную по счетам сумму в размере 24 тысяч рублей, как теперь та же участь коснулась и ее «точной копии». Так, выяснилось, что 46-летнюю Викторию Ворожбит уже несколько лет разыскивают судебные приставы.

Впервые сотрудники ОСП Владивостока безуспешно пытались взыскать с женщины налоги в 2018 и 2019 годах, и оба раза дела были закрыты из-за невозможности разыскать должника либо его имущество. А в начале нового года спецслужбы вновь заинтересовались журналисткой. Выяснилось, что у женщины накопились новые долги: 43 тысяч рублей по налогам. Кроме того, Виктория не оплатила большое количество штрафов за неправильную парковку в Москве и превышение скорости, сумма по которым составляет 41 тысячу рублей. 


Судя по всему, именно из-за трудностей с выплатами Ворожбит и продает вещи в Интернете. Журналистка сбывает собственную одежду, аксессуары и технику. Возлюбленная Жигунова не оставила себе даже дизайнерские чехлы для телефона, а несколько дней назад опубликовала объявление о продаже норковой шубы за 35 тысяч рублей.

Напомним, что Виктория с 2018 года помогает Сергею проводить на Сахалине кинофестиваль «Утро Родины». На Дальнем Востоке она давно известна не только как успешный специалист, но и жена медиамагната. Однако Ворожбит уже давно перебралась в столицу и возвращаться домой явно не собирается. Сейчас вместе с актером она находится на самоизоляции в загородном доме.

К слову, Жигунов тоже состоит в браке. С актрисой Верой Новиковой они поженились в 1985 году. А через 22 года пара разошлась — причиной тому стал роман Сергея с коллегой по цеху Заворотнюк. Спустя пару лет супруги вновь сошлись.

Поклонники предполагают, что артистам так и не удалось забыть былые обиды. Сейчас Жигунов опять расстался с женой. Актер отметил, что не собирается заниматься разделом имущества с 61-летней супругой и надеется решить все мирно.

Фото: Legion-Media, Instagram

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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