Очереди из скорых у больниц в Петербурге объяснили

Вадим Карасев

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Очереди из машин скорой помощи у больниц в Петербурге, где принимают пациентов с коронавирусом, обусловлены новой схемой приема больных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Согласно новым правилам, в приемном покое не может быть больше девяти пациентов одновременно, поэтому остальные дожидаются в каретах скорой помощи.

По словам первого заместителя председателя ведомства Андрея Сараны, приемный покой крупного стационара одновременно может принять от шести до девяти пациентов.

«Большее количество пациентов в приемном покое размещать нельзя по двум причинам. Первая — нужно избежать контакта больных, и вторая — мы не можем оставить их без медицинского наблюдения. Поэтому пациенты ожидают приема в машине скорой. Кроме того, не нужно забывать об обязательной дезинфекции, которую после каждого пациента проходит как помещение в стационаре, так и сам медперсонал», — отметил Сарана.

Максимальные очереди из машин скорой помощи, по его словам, наблюдаются там, где больница только начинает прием инфекционных больных после перепрофилирования.

Ранее сообщалось, что очереди из машин скорой помощи у клиник в Москве связаны в основном с особым алгоритмом приема больных.

По последним данным, в Петербурге подтверждено 4 734 случая коронавируса, прирост за сутки составил 323 случая. Выздоровели 877 человек, 33 скончались.

В России зафиксировано более 124 тысяч случаев заражения коронавирусом. Всего в стране 1222 человека скончались в результате пандемии, 15 тысячам пациентов удалось вылечиться.