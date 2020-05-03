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Одежда для домашних тренировок, нарядное белье и купальники: смотрим новые лукбуки

Одежда для домашних тренировок, нарядное белье и купальники: смотрим новые лукбуки

Впереди долгие майские праздники (напомним, то Владимир Путин продлил период нерабочих дней по 11 мая), поэтому в сегодняшней подборке лукбуков предлагаем посмотреть на одежду, в которой можно расслабиться.

1.Nike

Спортивный бренд выпустил новую коллекцию специально для занятий йогой. Особенность линейки в инновационной ткани Infinalon, которая обеспечивает ощущение максимального комфорта.

Дизайнеры Nike более двух лет занимались разработкой технологии Infinalon, чтобы в результате получить ткань, которая сохраняет эластичность, легкость, мягкость и гладкость даже при выполнении самых сложных асан и скручиваний.



2.Incanto

Раз уж платья носить пока некуда, то страсть наряжаться помогут утолить бренды нижнего белья. Incanto представил летнюю линейку Very Sexy, которую явно можно охарактеризовать как "все и сразу!". Черный, красный, золотой и белый оттенки, тонкое кружево, головокружительные вырезы и хитросплетения — разнообразие фасонов равнодушных оставить не должно.



3.Oysho Sport

Oysho Sport представляет коллекцию для тренировок дома. Новые модели велосипедок и джоггеров в сочетании с различными видами спортивных бра с высокой или низкой степенью поддержки отлично подходят для занятий йогой и пилатесом.



4.Hunkemöller

Голландский бренд представляет коллекцию нижнего белья и купальников Hunkemöller x I Am Danielle, созданную в коллаборации с нидерландской моделью plus size Даниэль ван Грондель, которая помимо бодипозитива поддерживает идеи культурно-расового многообразия в индустрии и за ее пределами.

Главной особенностью коллекции стал широкий размерный ряд (бра в размерах от B70 до H95 и трусики в размерах от XS до XXL), а также яркая цветовая палитра и смелые принты, вдохновленные суринамским происхождением Даниэль.



5.Stradivarius

Базовая одежда — это самый большой тренд в нашей жизни и в моде сейчас, поэтому в новой коллекции бюджетный бренд Stradivarius решил сосредоточиться именно на простых и комфортных моделях: свитшотах, спортивных брюках и хлопковых футболках.



# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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