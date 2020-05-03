Охранник монастыря в центре Москвы угнал церковный внедорожник за 2,5 млн

Вадим Карасев

В центре Москвы охранник Богородице-Рожденственского монастыря украл церковный автомобиль Nissan Pathfinder, передает ТАСС, ссылаясь на собственный источник в правоохранительных органах.

Обращение в полицию написал помощник настоятельницы. Стоимость автомобиля, подчеркивает собеседник, составляет 2,5 млн рублей.

"Накануне в полицию обратился помощник настоятельницы, который сообщил, что охранник монастыря забрал автомобиль Nissan Pathfinder, который стоит около 2,5 млн рублей и был куплен для нужд монастыря", – сказал он.

Машину видели на Ленинградском шоссе, далее ее следы теряются. Полицейские возбудили уголовное дело по статье о краже и проводят следственные действия, угонщику впоследствии грозит до 10 лет лишения свободы.

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