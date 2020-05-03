Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Около 80% сотрудников "Дом.РФ" работают удаленно, заявил Мутко

Около 80% сотрудников "Дом.РФ" работают удаленно, заявил Мутко
Порядка 80% сотрудников компании "Дом.РФ", единого института развития в сфере жилищного строительства, из-за коронавируса работают удалённо, заявил РИА Недвижимость ее гендиректор Виталий Мутко.

"Мы как компания продолжаем работать. Порядка 80% сотрудников работают в удалённом режиме. Работаем без всяких скидок и поблажек. В центральном офисе, по специальному графику и с соблюдением всех мер безопасности работает еще порядка 20% сотрудниковна", - сказал Мутко.

"Каждый день проводим совещания, круглые столы, заседания в режиме онлайн, система налажена", - добавил он. По словам Мутко, если требуется провести очное совещание, оно проходит с учетом всех мер безопасности.


АО "Дом.РФ" (до 2018 года - Агентство ипотечного жилищного кредитования) было создано правительством в 1997 году для развития рынка ипотечного кредитования и жилищного строительства. 100% акций компании принадлежит государству. В конце 2017 года компании был передан банк "Российский капитал", позднее переименованный в "Банк "Дом.РФ".


"Дом.РФ" выступает оператором единой информационной системы жилищного строительства, которая служит инструментом мониторинга и аналитики рынка. Частью системы является реестр проблемных объектов.

# Дизайн и стиль / Экономика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Недостаток витамина D может приводить к высокой смертности от COVID-19
Недостаток витамина D может приводить к высокой смертности от COVID-19
В России парад Победы в Минске назвали пиром во время чумы
В России парад Победы в Минске назвали пиром во время чумы
«Газпром» заставили снизить цены на газ для Польши
«Газпром» заставили снизить цены на газ для Польши
Число зараженных коронавирусом в Азербайджане достигло 1932
Число зараженных коронавирусом в Азербайджане достигло 1932
В Швеции пожалели об отказе ввести карантин
В Швеции пожалели об отказе ввести карантин
Когда в России снимут ограничения по Covid-19 — глава Роспотребнадзора
Когда в России снимут ограничения по Covid-19 — глава Роспотребнадзора
Одежда для домашних тренировок, нарядное белье и купальники: смотрим новые лукбуки
Одежда для домашних тренировок, нарядное белье и купальники: смотрим
Россиянам предложили искать маски и антисептики в интернете
Россиянам предложили искать маски и антисептики в интернете
"Уникальная история". Проценко уточнил, почему COVID не расползся по РФ
"Уникальная история". Проценко уточнил, почему COVID не расползся по
Палата класса «люкс» и бассейн: все о больнице, в которой Михаил Мишустин лечится от коронавируса
Палата класса «люкс» и бассейн: все о больнице, в которой Михаил
"Не умеет себя вести": Регину Тодоренко требуют выгнать из шоу "Маска"
"Не умеет себя вести": Регину Тодоренко требуют выгнать из шоу "Маска"
МИД Литвы обвинил Россию в «агрессии на Украине»
МИД Литвы обвинил Россию в «агрессии на Украине»

Топ на сегодня

Гузееву рассмешил «стояк в подъезде»
Гузееву рассмешил «стояк в подъезде»
Названы главные признаки финансового мошенничества
Названы главные признаки финансового мошенничества
Краски теряются. Проценко обозначил новые "странности" больных COVID-19
Краски теряются. Проценко обозначил новые "странности" больных
Возбуждено дело после гибели двух детей, выпавших из окна в Москве
Возбуждено дело после гибели двух детей, выпавших из окна в Москве
Роулинг пожертвовала миллион фунтов на благотворительность в День Гарри Поттера
Роулинг пожертвовала миллион фунтов на благотворительность в День

Еще по теме

Мутко возглавил "Дом.РФ"
Мутко: программу поддержки индивидуального жилищного строительства могут принять в 2020 году
В АИЖК отвергли угрозу ипотечного «пузыря»
Минстрой внёс в кабмин программу развития индивидуального жилищного строительства