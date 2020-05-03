Около 80% сотрудников "Дом.РФ" работают удаленно, заявил Мутко

Алексей Вольцев

Порядка 80% сотрудников компании "Дом.РФ", единого института развития в сфере жилищного строительства, из-за коронавируса работают удалённо, заявил РИА Недвижимость ее гендиректор Виталий Мутко.

"Мы как компания продолжаем работать. Порядка 80% сотрудников работают в удалённом режиме. Работаем без всяких скидок и поблажек. В центральном офисе, по специальному графику и с соблюдением всех мер безопасности работает еще порядка 20% сотрудниковна", - сказал Мутко.

"Каждый день проводим совещания, круглые столы, заседания в режиме онлайн, система налажена", - добавил он. По словам Мутко, если требуется провести очное совещание, оно проходит с учетом всех мер безопасности.

АО "Дом.РФ" (до 2018 года - Агентство ипотечного жилищного кредитования) было создано правительством в 1997 году для развития рынка ипотечного кредитования и жилищного строительства. 100% акций компании принадлежит государству. В конце 2017 года компании был передан банк "Российский капитал", позднее переименованный в "Банк "Дом.РФ".

"Дом.РФ" выступает оператором единой информационной системы жилищного строительства, которая служит инструментом мониторинга и аналитики рынка. Частью системы является реестр проблемных объектов.