Олень, Волк и Лев раскрыли тайны шоу «Маска»

Лидия Мартынова

Несмотря на то, что шоу «Маска» завершилось на прошлой неделе, многие секреты до сих пор остались не раскрыты широкой публике — это касается подсказок, которые проговаривали герои перед выходом на сцену. Поэтому создатели решили посвятить отдельный выпуск сезона тому, чтобы рассказать обо всех тайнах.

Многие помнят, что Робот, описывая себя, заявил: «Однажды мне уже удалось покорить эту планету». Тогда это звучало слишком пафосно, но затем, когда под маской оказалась Оксана Федорова, то все сразу же поняли — это был явный намек на титул Мисс Вселенная.

Туча также смогла запутать всех, описывая американские похождения: «Лучше всего я чувствовала себя в Штатах. Я была быстрее ветра». Одной из самых загадочных участниц шоу оказалась Светлана Мастеркова — королева легкой атлетики. Свое Олимпийское золото она взяла в 1996 году в Атланте и там спортсменка действительно была быстрее ветра.

Открытую подсказку давал и Попугай, рассказав о долгих годах учебы и любимых старых вещах — явный намек на участие в группе «Лицей» и «Винтаж». Тут жюри были точны — Анна Плетнева поразила всех преображением, да и сама певица заявила, что проект помог ей раскрыть с новой стороны.

А вот Олень не скрывал, что является преподавателем и любит прилежных учеников. «Если вы хорошист, то нам с вами по пути», — говорила маска. В итоге один из самых сильных участков шоу дошел до финала, где Филипп Киркоров, отметив несомненные вокальные таланты, предложил уступить дорогу молодым и снять маску. Под крики «браво» все члены жюри заявили: Олень — Лариса Долина и оказались правы.

Волк снискал славу одного из самых милых участников «Маски». Недаром юные Алла-Виктория и Мартин Киркоровы болели за него, а вот подсказки никто не понял: «Мы с моей любовью вместе воем на Луну. И день рождения у нас в один день». А позже заявил: раньше он был в стае и однажды повстречался с дерзкими койотами, записав красивый дуэт.

В финале шоу лесной зверь снял маску и предстал в обличии Карины Кокс. Оказалось, что она действительно родилась в один день с мужем, а вот койотами были «Отпетые мошенники» — будучи в составе группы ВИА «Сливки», певица записала несколько дуэтов с коллективом.

Объяснить подсказки Льва тоже было несложно — он говорил о том, что его сородичи живут в теплой стране и добавлял: однажды уже имел успех и знает, каково быть на вершине. Когда маска была сорвана, и все увидели Анатолия Цоя, то стало понятно — мужчина из солнечного Казахстана, а ранее уже побеждал в другом проекте НТВ «Хочу к Меладзе».

Фото: пресс-служба НТВ