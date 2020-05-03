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Ольга Серябкина выпустила новый мини-альбом "Причины"

Ольга Серябкина выпустила новый мини-альбом "Причины"
РИА Новости. Российская певица Ольга Серябкина выпустила на всех цифровых платформах мини-альбом "Причины". Его исполнительница создавала в переломный момент в карьере.

"Это коллекция из четырех треков, созданных на пересечении моего прошлого и настоящего. Все они наполнены пережитыми чувствами, опытом и причинами, которые привели меня к творческим изменениям, личностному и профессиональному росту", — написала Серябкина.


По словам исполнительницы, в композициях, большинство из которых посвящены любви, отражены разные чувства.

"У каждого из них свой уникальный саунд. И он окутает вас и подарит новые особенные эмоции", — подчеркнула певица.

Пользователи положительно оценили новую работу Ольги Серябкиной: "Это очень красиво", "Мини-альбом только вышел, а я уже влюблена", "Оль, я плачу, это так все близко", "Хороший подарок на майские праздники".

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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