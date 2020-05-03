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Опубликовано видео последствий прорыва дамбы водохранилища в Узбекистане

Опубликовано видео последствий прорыва дамбы водохранилища в Узбекистане

Появились видео с последствиями прорыва дамбы Сардобинского водохранилища в Узбекистане. Множество домов оказались затоплены, повреждены объекты инфраструктуры и транспорт, пишет Telegram-канал "Новости. Как есть".

Дамбу прорвало 1 мая после сильного дождя и в условиях шквального ветра. Пострадали несколько населенных пунктов и сельскохозяйственные угодья. Несколько человек погибли, свыше пятидесяти госпитализированы с различными травмами. За несколько дней власти эвакуировали более 70 тысяч местных жителей. Узбекистанские СМИ называют произошедшее "утечкой воды".

Сардобинское водохранилище имеет емкость 922 млн кубометров и высоту 28,8 м. Его открыли несколько лет назад. Планировалось возвести рядом гидроэлектростанцию мощностью в 15 МВт.

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По материалам: uposters.ru

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