Опубликовано видео последствий прорыва дамбы водохранилища в Узбекистане

Вадим Карасев

Появились видео с последствиями прорыва дамбы Сардобинского водохранилища в Узбекистане. Множество домов оказались затоплены, повреждены объекты инфраструктуры и транспорт, пишет Telegram-канал "Новости. Как есть".



Дамбу прорвало 1 мая после сильного дождя и в условиях шквального ветра. Пострадали несколько населенных пунктов и сельскохозяйственные угодья. Несколько человек погибли, свыше пятидесяти госпитализированы с различными травмами. За несколько дней власти эвакуировали более 70 тысяч местных жителей. Узбекистанские СМИ называют произошедшее "утечкой воды".

Сардобинское водохранилище имеет емкость 922 млн кубометров и высоту 28,8 м. Его открыли несколько лет назад. Планировалось возвести рядом гидроэлектростанцию мощностью в 15 МВт.