Палата класса «люкс» и бассейн: все о больнице, в которой Михаил Мишустин лечится от коронавируса

Лидия Мартынова

В конце апреля стало известно, что у премьер-министра России обнаружен коронавирус. Как только тест дал положительный результат, Михаил Мишустин передал полномочия заместителю и занялся процессом лечения.

В данный момент 54-летний Михаил Мишустин находится под пристальным присмотром специалистов. Политик проходит лечение в Центральной клинической больнице, которая располагается на территории старинного парка в экологически чистом районе Москвы.

Медицинское учреждение оснащено всем необходимым для реабилитации больных, в распоряжении пациентов находятся новейшая техника, бассейн, ресторан. Кроме того, госпиталь отвечает последним запросам по дизайну интерьеров и даже предлагает платы класса «люкс», выглядящие, как номера в роскошных гостиницах.

Отмечается, что премьер-министр лечится в специальном отделении, которое занимается только важными чиновниками. Остальные пациенты не имеют доступа к этому участку здания. Врачи оценивают состояние Мишустина как средне тяжелое. Доктора разработали для политика индивидуальную терапию для борьбы с заражением. Так, работники Минздрава занимаются поисками специального препарата, который производится только в США.

Напомним, что Михаил Мишустин сообщил президенту о заболевании по видеосвязи, после чего передал дела первому вице-премьеру Андрею Белоусову, кандидатуру которого одобрил Владимир Путин. Правда, после объявления новости общественность подвергла сомнению подлинность происходящего. Многие сочли болезнь Мишустина выдумкой, использованной для устрашения населения.

На защиту политика встал его давний знакомый Владимир Познер. Телеведущий отметил, что Мишустин не из тех, кто стал бы манипулировать такой темой. «Я знаком с господином Мишустиным, мне не кажется, что он может быть главным действующим лицом такого спектакля. Если же заболевание на самом деле придумано, чтобы образумить людей, то я целиком поддерживаю это. Тут уж все средства хороши», — высказался Познер.

Сам же премьер-министр призвал соотечественников к отвественности в непростое для всех время. «Впереди майские праздники, прошу вас всех оставаться дома и соблюдать все необходимые ограничения», — обратился к народу политический деятель.

Фото: Официальный сайт правительства России, официальный сайт ФГБУ «Центральная клиническая больница с поликлиникой» Управления делами Президента РФ