Парламент Ирана текущего созыва прекратит работу 26 мая

Лидия Мартынова

Меджлис (парламент) Ирана текущего созыва прекращает свою работу 26 мая. Об этом сегодня, 3 мая, заявил официальный представитель президиума Меджлиса Ирана Асадулла Аббаси.

«Датой окончания работы будет 26 мая», — сказал он, сославшись на решение президиума парламента.

Как передает агентство ISNA, Аббаси также отметил, что, «по причине праздника разговения (в этом году в Иране приходится на 24 мая), открытые сессии парламента не будут проводится после 20 мая».

ИА Newstes напоминает, выборы в Меджлис прошли в Иране 21 февраля. Имена кандидатов, прошедших в парламент, объявлялись на протяжении нескольких дней после дня голосования отдельно для каждой из провинций. В ряде округов весной должен был пройти второй тур, однако из-за эпидемии коронавируса он был перенесен на сентябрь этого года.