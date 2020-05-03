Полицейские из Московской области присоединились к акции "#МыВместе"

Вадим Карасев

Фото: https://mvdmedia.ru

Духовой оркестр Культурного центра ГУ МВД России по Московской области посетил со специальной музыкальной программой Мытищинскую городскую клиническую больницу, чтобы выразить благодарность медикам, которые находятся на передовой борьбы с короновирусной инфекцией. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.



Оркестр прибыл к мытищинской больнице в полном составе под руководством дирижера - подполковника Кирилла Носова.



В знак признательности за ежедневный самоотверженный труд врачей музыканты исполнили программу, посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в которую вошли такие знаменитые композиции военных лет, как "Синий платочек", "Марш авиаторов", "День Победы", "Прощание славянки".



"Своим выступлением подмосковные правоохранители выразили благодарность всем, кто задействован в борьбе с пандемией – врачам, медсестрам и другому персоналу медицинских учреждений, за профессиональный подвиг, а также поддержали тех, кто находится в медицинских стационарах и на самоизоляции, и пожелали им скорейшего выздоровления", – рассказал Татьяна Петрова.

