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Полицейские из Московской области присоединились к акции "#МыВместе"

Полицейские из Московской области присоединились к акции "#МыВместе"
Фото: https://mvdmedia.ru

Духовой оркестр Культурного центра ГУ МВД России по Московской области посетил со специальной музыкальной программой Мытищинскую городскую клиническую больницу, чтобы выразить благодарность медикам, которые находятся на передовой борьбы с короновирусной инфекцией. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Оркестр прибыл к мытищинской больнице в полном составе под руководством дирижера -  подполковника Кирилла Носова.

В знак признательности за ежедневный самоотверженный труд врачей музыканты исполнили программу, посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в которую вошли такие знаменитые композиции военных лет, как "Синий платочек", "Марш авиаторов", "День Победы", "Прощание славянки".

"Своим выступлением подмосковные правоохранители выразили благодарность всем, кто задействован в борьбе с пандемией – врачам, медсестрам и другому персоналу медицинских учреждений, за профессиональный подвиг, а также поддержали тех, кто находится в медицинских стационарах и на самоизоляции, и пожелали им скорейшего выздоровления", – рассказал Татьяна Петрова.

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По материалам: uposters.ru

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