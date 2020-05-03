Полицейские прервали концерт музыкантов, которые играли для соседей

Влада Некрасова

В Лондоне полицейские запретили играть на улице квартету во главе со скрипачом и преподавателем из Королевской академии музыки Рафаэлем Тодесом. Вместе с соседями, которые собрались послушать выступление, они нарушали правила самоизоляции. Об этом музыкант рассказал на своей странице в Facebook, разместив видео.

"Мы исполняли струнный квартет № 4 Шостаковича, пока офицеры его не прекратили", — подписал Тодес публикацию.

В роликах видно, как полицейские подходят к скрипачу и членам его семьи (он играл с женой и детьми) и один из них говорит: "Я все понимаю, это здорово, но с таким количеством собравшихся вокруг людей концерт, к сожалению, не может продолжаться".

рассказал, что около пяти недель назад соседка спросила, не могут ли они устроить небольшое выступление для ее подруги, которая живет этажом выше.

"Мы согласились. После нас снова попросили сделать это на следующей неделе", — вспоминал музыкант.

Рафаэль Тодес, который теперь вряд ли возобновит такие камерные концерты из-за рекомендаций полиции, добавил, что первоначально они планировали сыграть произведение Бетховена, но остановились на Шостаковиче.





"Ирония в том, что российский композитор написал этот квартет, когда сам боялся быть арестованным во время сталинского режима", — подчеркнул скрипач.