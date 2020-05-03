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Порошенко: "Слуга народа" тормозит принятие закона о страховании врачей

Порошенко: "Слуга народа" тормозит принятие закона о страховании врачей
Почти 700 врачей заболели за то время, когда фракция "Европейская солидарность" пыталась получить подписные листы от руководства парламента для проведения внеочередного заседания. Об этом заявил лидер партии, пятый президент Петр Порошенко.

Напомним, фракция "ЕС" требует принять два закона - 3376 о страховании медицинских работников, заболевших на коронавирус, и 3380 об обеспечении массового тестирования, в том числе врачей и пациентов медучреждений.

"Мы получили подписные листы в Верховной Раде только через неделю после регистрации закона. За эту неделю заболели почти 700 врачей. Чего тянете? Прежде всего - застрахуйте врачей. Врачи должны чувствовать заботу государства и в виде заработной платы. По состоянию на сейчас повышенная зарплата для врачей так и не дошла. Так и в вопросах страхования на случай заболевания или, не дай Бог, смерти", - сказал Порошенко.

По его словам, собранны подписи из всех фракций, кроме "Слуги народа".
Кроме того, Порошенко убежден, что карантин без массового тестирования неэффективен, и об этом свидетельствует опыт других стран мира.

"Тестирование выявляет, где именно мы должны вводить ограничительные меры и с какими силами наброситься на борьбу с коронавирусом. Сегодня в Украине наименьшее количество тестирований в Европе на миллион населения. Наш вопрос – а где обещанные властью 2 миллиона тестов, когда проведено чуть более 100 тысяч? Для кого они их хранят? Ответ очевиден – их просто физически нет", - добавил Порошенко.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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