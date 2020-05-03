Посол Украины отказался возложить венок в Берлине вместе с российским дипломатом

Вадим Карасев

Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался возложить памятный венок в Берлине в честь 75-й годовщины Победы вместе с коллегами из России и Белоруссии, сообщает немецкое издание Tagesspiegel.

Приглашение от мэра Берлина Михаэля Мюллера несколько недель назад получили дипломаты из трех стран, которые ранее были в составе СССР. Предполагалось, что они возложат цветы к зданию на берлинской улице Шуленбургринг, где в последние дни войны находился командный штаб советской 8-й гвардейской армии.

Украинского посла Андрея Мельника наряду с другими главами иностранных дипмиссий также пригласили поучаствовать в церемонии. Однако он отклонил это предложение.

"Даже в самом страшном кошмаре я не мог бы представить возложение венков вместе с представителем страны, которая более шести лет цинично ведет кровавую войну на востоке Украины", - заявил руководитель украинского диппредставительства немецкой газете.

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ откажется от участия в праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, если торжества перенесут на 3 сентября.