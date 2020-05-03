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Призыв патриарха Кирилла не посещать храмы был самым сложным в его жизни

Призыв патриарха Кирилла не посещать храмы был самым сложным в его жизни

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал самым сложным в своей жизни обращение к верующим с призывом отказаться от посещения храмов в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. Об этом он написал в послании к верующим в праздник жен-мироносиц, опубликованном сегодня, 3 мая, на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

«С самого начала этой ситуации мне было понятно, что мы столкнулись с опасным и коварным недугом… С большой скорбью мне далось решение обратиться к вам с призывом временно не посещать храмы. Без преувеличения то были самые трудные слова в моей жизни. Никогда ничего подобного мне не приходилось говорить», — отметил патриарх.

Ранее, 29 марта, патриарх Кирилл во время проповеди в храме Христа Спасителя призвал верующих воздержаться от посещения храмов в связи с распространением коронавируса и до его особого благословения молиться дома.

Согласно циркулярному письму управляющего делами патриархии митрополита Воскресенского Дионисия (Порубая), опубликованному сайтом Русской православной церкви 11 апреля, церковные службы во время Страстной седмицы и Пасхи в Москве и Подмосковье с 13 апреля по 19 апреля должны были проходить без прихожан в связи с требованием санитарных властей. РПЦ также продлила ограничения на посещение храмов и монастырей, введенные в связи с обращением главного государственного санитарного врача по Москве Елены Андреевой, с 29 апреля до особого распоряжения.

Как сообщало ИА Newstes, по данным на 3 мая, в РФ число инфицированных коронавирусом выросло за последние сутки на 10 633, это рекордная цифра с начала пандемии в стране. Всего в РФ насчитывается 134 687 инфицированных Covid-19, выздоровели — 16 639 человек, умерли — 1 280.

С начала пандемии в мире Covid-19 заразились более 3,4 млн человек, свыше 240 тыс. умерли.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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