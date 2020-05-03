Простая медитация для развития ясновидения и сильной интуиции

Вадим Карасев

Развить экстрасенсорные способности вполне реально. Редакция сайта dailyhoro.ru приготовила небольшое упражнение — простую медитацию, которая поможет развить интуицию и начать путь ясновидца.

Хотели бы вы заранее знать, к чему приведет тот или иной выбор? Чего ожидать от общения с тем или иным человеком? Как изменить свою судьбу? Человеку с неразвитой интуицией бывает сложно принимать даже повседневные решения: он чаще ошибается и терпит неудачу. Наряду со зрением, слухом, обонянием, вкусом и осязанием, интуиция присуща каждому. Главное, не изолироваться от нее и не загонять свои возможности глубоко внутрь. Даже если вы не чувствуете в себе особого дара и не отличаетесь ничем выдающимся, это не значит, что в вас этого нет. Любую способность можно пробудить и развить.

Медитация для развития ясновидения и интуиции

Медитация поможет успокоить внутренний диалог и полностью сосредоточиться на ощущениях. Включите медленную медитативную музыку, попробуйте закрыть глаза и расслабиться. Можно даже в самом начале медитации задать интересующий вопрос — и в течение практики вы ясно почувствуете отклик подсознания. Если вопрос сложный, то на него может потребоваться несколько сеансов медитации.

Дышите спокойно, размеренно, сконцентрируйтесь на своем дыхании. Представьте, что вы купаетесь в сиянии белого света. Оно окутывает вас. Затем представьте, что вы поднимаетесь в Высшую реальность, полную любви и гармонии. Ощутите, что пространство вокруг вас содержит свет и осознанность. Когда у вас получится расслабиться, вы погрузитесь в состояние нулевой точки, в которой открываются все тайны. В этом состоянии и нужно задавать те вопросы, на которые требуется узнать ответ. Делайте это также в спокойствии и расслабленности. Ответ может прийти в виде слова, мыслеобраза или видения.

Если вы не получите ответов сразу, то не отчаивайтесь. Они могут прийти к вам позже — мыслью из «ниоткуда» или во сне.

Упражнения для развития интуиции

Конечно, медитация включает в себя сложные техники, которые невозможно использовать в публичных местах. Но общий принцип — это концентрация на своих ощущениях и чувствах, а значит, медитировать возможно даже в магазине или на работе. Самое главное в этой практике — выбрать упражнения, простые в исполнении, не привлекающие внимания окружающих и занимающие не более 5-8 минут.

Начать можно с бытовых мелочей. При рядовых походах по магазинам, в общении с близкими и на работе попробуйте уловить внутреннюю подсказку в момент выбора. К примеру, вы отправились за покупками. В супермаркетах сплошь и рядом работает маркетинг (скрытое воздействие на подсознание), поэтому, вероятно, вы услышите несколько голосов — один интуитивный, другой провокационный, уговаривающий вместо этого молока взять другое, в удобной упаковке и «без пальмового масла». В такие моменты старайтесь слышать подсказки своего подсознания и игнорировать все, что навязывается вам извне.

Работая над такими незначительными ситуациями, вы улавливаете и усиливаете интуицию. Можете попробовать без просмотра прогноза погоды предвидеть, брать зонт или нет. Или постараться определить настроение и мысли знакомых людей, слушая их и прислушиваясь к внутреннему голосу. Такие ежедневные практики помогут вам раскрыть экстрасенсорные способности, и уже спустя 2-3 недели усиленной работы вы будете лучше понимать себя и принимать интуитивные решения.

Но прежде чем делать какой-то судьбоносный выбор, вначале стоит снизить риски. Для этого в голове визуализируйте или представьте стрессово-опасную ситуацию из прошлого, в которой вы проигнорировали интуицию и поступили слишком беспечно. Расслабьте сознание при помощи самогипноза, чтобы как можно ярче воссоздать прожитое событие. После чего завершите эту ситуацию, прислушавшись к подсказкам интуиции. Почувствуйте вкус победы и похвалите себя за успех, тем самым закрепив привычку (для применения в похожих ситуациях в будущем) автоматически слышать зов интуиции и решать проблемы более осознанно.