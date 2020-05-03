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Публикации о протестах против самоизоляции в США начали удалять

Публикации о протестах против самоизоляции в США начали удалятьФото: Mike Blake / Reuters

Facebook начал удалять некоторые публикации об акциях протеста против режима самоизоляции в США, потому что они нарушают введенные местными властями правила. Об этом пресс-секретарь соцсети Энди Стоун сообщил CNN.

Представители компании стерли посты об организации манифестаций в Калифорнии, Нью-Джерси и Небраске после консультации с руководством этих штатов. Стоун отметил, что Facebook также находится на связи с другими штатами и обсуждает с ними вопрос о правомерности проведения массовых протестов в период самоизоляции. Если это не противоречит законам, соцсеть позволит организаторам продвигать информацию об акциях.

Волна протестов с требованием об отмене карантина и возвращении к нормальной жизни прошла в США 19 апреля. Сотни американцев вышли на митинги в Кентукки, Мэриленде, Мичигане, Огайо, Техасе и Висконсине. Протестующие требовали возвращения на работу, а также заявляли о нарушении конституционных прав.

Газета Washington Post назвала организаторами акций ультраправую группировку из Миннесоты, главой которой является борец за свободное ношение оружия Бен Дорр.

Число зараженных коронавирусом в США превысило 786 тысяч человек, более 42,3 тысячи умерли, более 72,7 тысячи человек вылечились. Всего в мире насчитывается более 2,4 миллиона случаев инфицирования.

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По материалам: lenta.ru

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