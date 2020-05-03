Пушков оценил предложение Шрёдера отменить санкции

Влада Некрасова

Предложение экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера отменить санкции против России разумно. Но пока Евросоюз является заложником своих позиций, ограничения вряд ли будут отменены, уверен глава Комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Ранее Шрёдер в интервью газете Der Tagesspiegel отметил, что санкции против России не имеют смысла, потому что они не в состоянии принудить к чему-либо. А сейчас, когда «на нас надвигаются сложные с точки зрения экономики времена из-за коронавируса, нам нужно больше сотрудничества». Именно поэтому, считает он, ограничения должны быть отменены.

«Призыв Шрёдера отменить экономические санкции против России очень разумен, ибо от них страдают обе стороны. Однако ЕС является заложником занятых позиций, а также польско-бальтийской унии, которая костьми ляжет, но не даст отменить санкции», — написал Пушков в Twitter.

По словам сенатора, санкции гораздо легче ввести, нежели отменить.

Евросоюз в 2014 году начал вводить санкции в отношении российских и украинских граждан «в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». В настоящее время в отношении России действует несколько пакетов санкций ЕС: экономические, индивидуальные ограничительные меры и рестрикции, связанные с Крымом. Москва в ответ ввела собственные ограничения, запретив импорт ряда продуктов из стран, в одностороннем порядке принявших санкции.