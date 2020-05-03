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Раскрыты занятия россиян в период самоизоляции

Раскрыты занятия россиян в период самоизоляцииФото: Евгений Биятов / РИА Новости

Россияне рассказали, чем занимаются в период самоизоляции из-за коронавирусной инфекции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные исследования холдинга «Ромир».

Опрос проводился среди жителей Москвы и других российских регионов в период с 17 по 23 апреля.

Первое место занял просмотр фильмов онлайн: в регионах так ответили 50 процентов респондентов, в Москве — 56 процентов. На второй строчке оказались занятия спортом: за этот вариант проголосовали 20 процентов опрошенных в регионах и 26 процентов в столице. Третье место заняли онлайн-лекции и экскурсии. Они вызвали интерес у 11 процентов граждан в регионах и 15 процентов — в Москве.

Также, по данным исследования, 30 процентов москвичей и 36 процентов жителей регионов не отметили каких-либо изменений в своем досуге.

28 апреля президент России Владимир Путин объявил, что период нерабочих дней в России продлится до 11 мая, изначально они были введены до 30 апреля. 6,7 и 8 мая, которые должны были стать рабочими днями между майскими праздниками, объявили нерабочими с сохранением зарплаты.

В России зафиксировано более 124 тысяч случаев заражения коронавирусом. Всего в стране 1222 человека скончались в результате пандемии, 15 тысячам пациентов удалось вылечиться.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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